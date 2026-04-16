Radu Miruță: Președintele este un mediator și Coaliția de guvernare are nevoie de unul. PSD, acuzat de „iresponsabilitate”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), susţine că preşedintele Nicuşor Dan se comportă ca un mediator în criza politică actuală, el criticând faptul că PSD „injectează” în societate posibilitatea ieşirii de la guvernare.

Radu Miruţă a afirmat, joi seară, la B1 TV, că poziţia USR este clară şi anume că, dacă PSD votează o moţiune de cenzură împotriva guvernului alături de AUR nu mai este cazul „raţional” de a mai sta la masă cu PSD pentru a discuta despre un alt guvern.

Cât priveşte ultimele afirmaţii ale preşedintelui Nicuşor Dan privind criza politică, ministrul Radu Miruţă susţine că şeful statului este un mediator, iar România are nevoie de aşa ceva.

„Trebuie să privim în cheia reglementării constituţionale. Preşedintele, când ajunge preşedinte, nu este membru unui partid politic, ci este mediator. Şi da, clasa politică astăzi, coaliţia de guvernare astăzi, are nevoie de mediator. Mi se pare groaznic că în toate lucrurile astea care se mişcă la nivel internaţional, încărcături nucleare, extinderea capacităţilor de apărare, NATO, înarmare la nivel european, preţ petrol, România discută de două ori pe zi dacă PSD iese la guvernare sau nu. Şi asta pentru că PSD injectează aceste lucruri”, a afirmat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, România se află într-un context internaţional foarte bun faţă de alte perioade şi că, în loc să fructificăm această situaţie, discutăm despre plecarea PSD din guvern.

„Noi dezbatem dacă PSD la ora 12 pleacă de la guvernare şi la ora 13 spune, nu ştiu, că mai face încă un referendum sau pleacă prin miniştri sau prin ce metodă face asta. Este o chestiune de iresponsabilitate faţă de România, în aprecierea mea, din partea PSD”, a adăugat ministrul Radu Miruţă.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre situaţia din coaliţia de guvernare, că în loc să fim într-o paradigmă în care liderii politici încearcă să colaboreze, ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, el arătând că vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta şi încearcă să-şi păstreze rolul de mediator.

