Radu Miruță refuză tăierea normei de hrană pentru militari: „O măsură care există de la Cuza încoace"

Radu Miruță.
Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu va semna eliminarea normei de hrană pentru militari, după ce scenariul a fost discutat în Coaliția de guvernare. Ministrul susține că se pot face reduceri de cheltuieli de la alte capitole în cadrul MApn, însă nu de la venituri. 

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Radu Miruță, marți, la Parlament. 

Ministrul Apărării susține că norma de hrană este plafonată din 2017.

„Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a mai spus acesta. 

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că scenariul eliminării normei de hrană pentru militari, dar și pentru polițiști a fost discutat în ședința Coaliției. Acesta susține că propunerea a venit de la Ministerul Finanțelor. 

Citește și: VIDEO Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea a fost discutată în Guvern

