Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”

Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit cu explicații după valul de reacții stârnit în urma declarației sale de la Digi24, unde a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. După ce răspunsul său, mai degrabă argumentativ decât tranșant, a fost criticat pe rețelele sociale, Miruță a clarificat, într-o postare pe Facebook, că sacrificarea libertății, demnității și bunăstării oamenilor pentru un proiect personal de putere „nu poate fi vreodată patriotism”.

„Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a fost sau nu patriot”, a scris ministrul.

Radu Miruță subliniază că, în opinia sa, noțiunea de patriotism nu poate fi separată de respectarea libertății, demnității și bunăstării cetățenilor.

Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism.

„Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”, a explicat Miruță.

El arată că abordarea sa a fost influențată și de contextul social actual, în care nostalgia față de comunism rămâne prezentă în societatea românească.

„Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou și de ce aceste argumente nu sunt valide”, a mai scris ministrul Apărării.

Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți. A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală.

Ministrul insistă că simpla etichetare a lui Ceaușescu drept „nepatriot” nu este suficientă fără argumente clare.

Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare.

„Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a conchis ministrul Apărării.

Editor : Ș.A.

