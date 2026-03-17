Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile amenințări balistice din Iran

Ministrul Apărării Radu Miruță. Foto: Profimedia Images
România dispune de capacităţi defensive cu privire la o potenţială ofensivă balistică din Iran, a declarat, marţi, ministrul Apărării Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, declaraţiile venite din Iran nu privesc situaţia militară.

„Declaraţiile explicite menţionate ieri făceau referire la situaţia politică şi juridică, deci nu la situaţia militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul naţional trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a explicat Miruţă, citat de Agerpres.

Rolul Scutului de la Deveselu

Ministrul a reiterat că România dispune de capacităţi defensive cu privire la o potenţială ofensivă balistică din Iran și a menționat scutul amplasat la Deveselu.

„Acela este şi motivul, printre altele, pentru care este şi Scutul de la Deveselu de ani buni în România. România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare. Orice astfel de măsură de creştere a prezenţei a americanilor în România, de înzestrare a Armatei Române nu face decât să ne crească capacitatea. Eram siguri şi până la votul de săptămâna trecută. După votul de săptămâna trecută, suntem mai siguri decât eram atunci”, a susţinut Radu Miruţă.

Citește și: Radu Miruță, după ce Traian Băsescu a vorbit de riscul unui atac iranian: Am primit în scris că avioanele SUA nu transportă explozibil

Avertismentul Iranului

Potrivit Iran International, Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său.

Teheranul îndeamnă toate ţările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a afirmat Baghaei la conferinţa sa de presă săptămânală.

El a adăugat că o astfel de mişcare ar fi inacceptabilă conform dreptului internaţional şi ar implica pentru România responsabilitatea internaţională.

Citește și: MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Sistemul antirachetă din țară are caracter strict defensiv

Decizii ale CSAT și desfășurări militare

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a discutat săptămâna trecută despre dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare şi echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Dislocarea unor echipamente şi forţe militare din Statele Unite ale Americii în România ar urma să se realizeze pentru o perioadă de până la 90 de zile, au precizat surse oficiale, după şedinţa CSAT.

Citește și: Avertismentul lui Băsescu: „E posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în România”

Echipamente şi forţe militare americane ar urma să fie dislocate la bazele de la Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Este vorba despre un număr de aproximativ 400 - 500 de militari.

