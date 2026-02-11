Live TV

Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea Europei

Data publicării:
radu miruta si mihail fedorov
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit, la Bruxelles, cu omologul ucrainean, Mihailo Fedorov. Foto: MApN

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu omologul ucrainean, Mihailo Fedorov, ocazie cu care a reafirmat angajamentul României de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale.

Discuţiile dintre cei doi oficiali „au vizat evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare şi coordonarea eforturilor în contextul agresiunii ilegale şi neprovocate a Federaţiei Ruse”, potrivit unui comunicat MApN transmis miercuri. 

„România şi-a reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale, inclusiv la nivel european, pentru valorificarea oportunităţilor comune din domeniul industriei de apărare şi al cooperării tehnologice, precum SAFE şi BraveTech EU”, se arată în comunicatul citat.

Partea ucraineană a apreciat donarea de către România a sistemului PATRIOT şi contribuţia financiară la mecanismul NATO - Prioritised Ukraine's Requirements List (PURL), considerate importante pentru consolidarea rezilienţei forţelor armate ucrainene.

În cadrul întrevederii au fost abordate şi perspectivele sprijinului pe termen mediu şi lung în formate multinaţionale, creşterea interoperabilităţii şi consolidarea arhitecturii regionale de securitate.

„Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră. Vom continua să contribuim activ la eforturile comune de apărare şi descurajare, prin instruire, participare la misiuni internaţionale şi implicare în iniţiative multinaţionale”, a declarat ministrul român al Apărării.

Întrevederea a reconfirmat nivelul excelent al dialogului bilateral şi angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării în domeniul apărării, în beneficiul stabilităţii euroatlantice şi al securităţii regionale, precizează MApN.

Citește și: Radu Miruță confirmă angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru apărare până în 2030

