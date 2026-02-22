Radu Miruță a declarat la Digi24 că în armată sunt mai multe neajunsuri, și a dat câteva exemple, cum ar fi banii primiți de militari pentru locuință și diurna celor care pleacă în misiune. Ministrul Apărării a spus, de asemenea, că a avut o discuție cu Ilie Bolojan despre norma de hrană a militarilor și totul s-a lămurit după ce i-a prezentat premierului cifrele.

„Sunt multe neajunsuri, dacă vreți. Pentru aceia care îndeplinesc criteriile de a primi locuință - bani pentru locuință de la minister, sunt situații în care primesc 500 și ceva de lei, este raportat la 2017. Un om care pleacă într-o misiune are diurnă 23 sau 24 lei. Trebuie să ne uităm la toate aceste tronsoane, pentru că nu putem să pretindem armată performantă, nu putem să pretindem o apărare a teritoriului cât și a populației, dacă nu le dăm acestor oameni și ce au nevoie”, a spus Radu Miruță.

Vom contribui și cu Ministerul Apărării la această reducere de cheltuieli, dar nu vom modifica modul în care se calculează pensiile. Nu vom scădea veniturile celor care sunt în activitate și nu vom micșora numărul de militari. Astăzi avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie. Dacă mai reducem din venituri ce ne așteptăm?

„Da, sunt situații în care se poate da mai încet butonul de la aragaz, și acolo vom da fără să clipesc din ochi, dar nu afectând nucleul, ci cumva marginile”, a subliniat acesta.

Întrebat dacă a avut o discuție cu premierul Bolojan pe tema reducerilor de cheltuieli din punctul de vedere al vârstei de pensionare, Radu Miruță a spus că „atunci când a apărut celebra discuție de săptămâna trecută, cum că în coaliție s-a venit cu acea idee creață de a reduce norma de hrană de la militari, să știți că n-a venit domnul premier Ilie Bologan cu această propunere”.

„Nu putem discuta despre dezvoltare în România dacă nu avem deasupra capului o umbrelă de securitate”

„N-a venit domnul Bolojan. Domnul Bolojan a luat act, a auzit despre propunere, a rămas la masă discuția și i-am explicat cu cifre, i-am explicat, i-am dat cifrele din interiorul ministerului. Când a înțeles, s-a oprit asta și a dispărut. A apărut brusc. De unde a apărut brusc?, pentru că probabil toată lumea astăzi încearcă să tragă plapuma pe picioare, dar are o suprafață fixă. Dacă tragi pe picioare, rămâi cu mâinile afară. Nu poți să acoperi tot patul, că este mai mică, dar ne uităm. Dacă e să-ți înghețe vârful la picioare sau capul, mai bine îți îngheață vârful la picioare. Nu poți să reduci de la armată. Că mă nimeresc eu acum la armată, sunt ministrul Apărării, dar nu putem discuta despre dezvoltare în România dacă nu avem deasupra capului o umbrelă de securitate”, a explicat ministrul Apărării.

