Radu Miruță susține că Iranul nu intenționează să deschidă un front cu NATO: Nu luăm în calcul un atac asupra României

radu miruta foto gov ro
Radu Miruță. Foto: gov.ro
„Nu este intenţie din partea Iranului de a irita NATO”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că Iranul nu-şi doreşte să deschidă un front cu NATO, acest lucru fiind demonstrat şi de faptul că a extins conflictul către ţările din Golf. În același timp, ministrul a reiterat ideea că nu există date şi informaţii care să sugereze intenţia Teheranului de a ataca în vreun fel România.

„Statele Unite şi Israel au pornit această situaţie militară anunţând nişte obiective într-o gamă mai variată, de la distrugerea arsenalului nuclear, la distrugerea infrastructurii, depistarea rachetelor balistice, au mizat şi pe o revoltă internă în ceea ce priveşte schimbarea regimului, la stoparea propagării unei situaţii de destabilizare în zonă prin proxy din Iran. Unele dintre ele au fost îndeplinite, unele nu”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul afirmă că nu există informaţii care să arate că România ar putea fi atacată de Iran.

„Urmărim în fiecare moment cum se desfăşoară conflictul militar de acolo, pentru a ne acorda orice decizie în funcţie de ce se întâmplă. Situaţia este una dinamică. Pe datele pe care le avem, nu există astfel de indicii şi din declaraţiile - chiar într-o ţară cum este Iranul aflată în război - declaraţiile transmise de acolo au fost pe situaţie politică şi pe consecinţe juridice. Nu a fost pronunţat cuvântul militar. Nu luăm în calcul până acum o astfel de ipoteză”, a mai declarat ministrul, potrivit News.ro.

Acesta a reiterat ideea că situaţia este în permanentă monitorizată: „Din monitorizarea de până acum, nu se generează, nu se conturează un astfel de risc”.

„Nu este intenţie din partea Iranului de a irita NATO”

Radu Miruţă a explicat că scutul de la Deveselu poate intercepta „cu certitudine” eventuale rachete cu rază lungă de acţiune transmise din Iran, dar apreciază că nu se va ajunge acolo, întrucât acele rachete ar trebui să traverseze alte state, care au propriile radare şi vor lua măsuri.

În eventualitatea unei acţiuni militare terestre a trupelor SUA în Iran, ministrul Apărării apreciază că nu există riscul ca Iranul să treacă la represalii în alte zone ale lumii: „E destul de complicat şi pentru ei, pe măsura trecerii timpului şi destabilizării capacităţilor de reacţie militară, să se extindă. Au extins către ţările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu ţările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informaţiile pe care le procesăm, că nu este intenţie din partea Iranului de a irita NATO. Au o situaţie militară cu Statele Unite, o situaţiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu ţările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front şi cu NATO”.

Ministrul Apărării a precizat că Armata Română are scenarii pentru orice eventualitate, dar acestea au diferite grade de probabilitate: „Nu este în momentul de faţă un grad de probabilate într-atât de relevant încât să punem în funcţiune ceva, având în vedere conflictul care se desfăşoară în Iran”.

Ministrul a explicat că „funcţionalitatea NATO este la modul în care e aproape imposibil să se întâmple un astfel de atac fără că înainte se ştie despre asta”.

„În strategia pe care o avem, cu până la 60 de zile înainte, sunt elemente concrete care generează reacţia NATO, reacţie a unei ţări membre NATO sau a tuturor ţărilor membre NATO. Aşadar, până în momentul zero, sunt zile bune înainte, până la 60 de zile în care se ştie cu certitudine că se va întâmpla asta. Nu mă aştept ca într-o dimineaţă să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”, a explicat ministrul.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a mai afirmat recent că oficialii Guvernului nu au date potrivit cărora ar exista, din partea Iranului, o ameninţare la adresa României.

Precizările lui Ivan vin în contextul în care ambasadorul Iranului la Sofia a declarat că „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte” a războiului din Orientul Mijlociu.

