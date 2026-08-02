Radu Miruţă: Un proiect care putea evita situația de pe Dunăre e blocat la Ministerul Transporturilor de vreo trei ani şi jumătate

Ministrul interimar al Apărării şi al Transporturilor, Radu Miruţă (USR), a spus, duminică seară, că un proiect care ar fi putut evita situaţia actuală de pe Dunăre şi care ar reprezenta dragarea braţului Bala este blocat ”în sertare la Ministerul Transporturilor de vreo trei ani şi jumătate”.

„La centrala de la Cernavodă, care are nevoie de răcire pentru a putea funcţiona reactorul, prizele de absorbţie a apei care să fie pompată spre răcirea mai au foarte puţin, vreo 10 cm şi ajung la suprafaţă. Adică sunt mai sus decât nivelul minim al apei. Acum sunt la 2,05 m, pe la 1,95 m centrala intră în procesul de a fi oprit pentru siguranţă”, a precizat, duminică seară, la Euronews, Radu Miruţă, potrivit News.ro.

„O vorbă românească spune că trebuie să-ţi faci iarna car şi vara sanie. Asta înseamnă să ai un proiect care să dragheze tot braţul Bala, care să ridice cota de fund pentru a direcţiona mai multă apă spre Cernavodă. Ce să vedeţi? Acel proiect este înfundat, blocat în sertare la Ministerul Transporturilor de vreo trei ani şi jumătate”, a mai spus ministrul.

Acesta a explicat că nu a verificat cine l-a blocat: „Eu pot să văd că nu s-a întâmplat nimic cu el (…) Nepăsare, incoerenţă guvernamentală şi un pic de inconştienţă”.

„Pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4, în viitor, la Cernavodă, este o precondiţie subliniată că nu se pot realiza până când nu se modifică procentul volumului de apă între Braţul Bala şi Dunărea Veche. Deci se ştiau lucrurile astea! De ce n-a fost considerată o prioritate? De ce nu s-au alocat bani? De ce nu s-a deblocat proiectul din Ministerul Transporitorilor, nu ştiu. Eu pot doar să vă spun că aproape de când am ajuns acolo sunt în situaţia să tot strâng cioburi sparte de cei care au avut alte priorităţi. Şi nu-i problemă că le strângem şi pe astea, dar pe oamenii interesează ce facem noi. Acest grup de lucru spune trebuie să creştem, prin ce metodă rapidă putem, nivelul de apă de la Cernavodă”, a mai spus ministrul.

Acesta a explicat că în situaţia în care s-a ajuns trebuie văzut „ce se poate face instant”.

Soluţia găsită de autorităţi pentru a creşte debitul Dunării la Cernavodă implică mai multe măsuri, inclusiv detonarea unei stânci pentru dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre braţul Bala, pe de altă parte acţiuni de dragaj pe Dunărea Veche.

Operaţiunile vor continua luni la prima oră.

Editor : M.B.