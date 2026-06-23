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Radu Miruță (USR) vrea să bage PSD în carantină și arată că se poate guverna și fără AUR

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Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Apărării, deputatul USR Radu Miruţă spune că soluţia este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, o perioadă de carantină pentru PSD, în care să reflecteze asupra situaţiei în care a adus România, să îşi schimbe direcţia şi să demonstreze că poate reveni în coaliţie. 

„George Simion, se poate guverna şi fără AUR. PSD, ai obţinut prea puţine voturi şi eşti prea blamat public pentru a forma singur un guvern. AUR trebuie izolat de zona de decizie, fiindcă ţara are nevoie de parcurs pro-european, nu de teatru. Iar ţinerea AUR în irelevanță nu se poate întâmpla cu un guvern monocolor PSD. Pentru că menţinerea fiecărei decizii importante a unui astfel de guvern ar ajunge să depindă în Parlament de o negociere săptămânală între PSD şi AUR”, a scris Radu Miruţă pe Facebook. 

Ministrul interimar al Apărării arată că soluţia este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, o perioadă de carantină pentru PSD, în care să reflecteze asupra situaţiei în care a adus România, să îşi schimbe direcţia şi să demonstreze că poate reveni în coaliţie ca un partid reformat şi responsabil. 

„Poate că unele partide au obosit de această situaţie politică. Înţeleg. Niciodată, dar niciodată oboseala nu poate fi o justificare pentru a lăsa ţara doar pe mâna PSD, cum nici supărarea multora care care spun «lăsaţi-i pentru a se distruge mitul PSD-AUR» nu poate fi un experiment pe soarta fiecăruia dintre noi”, precizează Miruţă. 

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marţi, după consultările cu şeful statului, că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD şi stau la dispoziţie pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL şi UDMR. 

Editor : A.C.

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