Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a declarat în direct la Digi24 că a propus ca în bugetul pe anul 2026 cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „De văzut cât de mult încape în buget”, a adăugat Radu Miruță.

„Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut cât de mult încape în buget. Este o prioritate pentru România. Dincolo de asumările internaționale, este o chestiune pentru securitatea României”, a declarat Radu Miruță, în direct la Digi24.

Noul ministru a subliniat că, în anul 2025, România și-a asumat cheltuieli cu Apărarea de 2,3% din PIB și a cheltuit efectiv 2,17% din PIB.

Miruță a mai precizat că execuția bugetară a Ministerului Apărării a fost de 98,97%, catalogând-o drept „cea mai mare execuție bugetară din toate ministerele”.

„Securitatea nu poate exista fără o capacitate majoră de a descuraja. NATO este cea mai puternică alianța, dar România trebuie să aibă putere să își apere teritoriul, cum Europa trebuie să își apere teritoriul (...) Armata României are nevoie de investiții”, a mai spus ministrul.

La Summit-ul NATO de la Haga, din luna iunie, liderii Alianței Nord-Atlantice au convenit să crească, treptat, cheltuielile cu Apărarea la 5% din PIB (până în 2035). Detalii, aici.

