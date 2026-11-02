Radu Oprea avertizează că achizițiile făcute prin SAFE „se pot transforma în ceva foarte scump pentru România”

Ministrul Apărării, Radu Oprea, atrage atenţia asupra faptului că, în lipsa dezvoltării unor unităţi industriale care să asigure mentenanţa şi, parţial, producţia pentru programele de înzestrare militară, achiziţiile făcute prin Programul SAFE pot reprezenta costuri foarte mari pentru România, în timp.

Radu Oprea a anunţat că Ministerul Apărării este în grafic în ceea ce priveşte programele de înzestrare militară.

„Mai sunt programe care trebuiesc semnate. Până acum suntem pe graficul pe care Ministerul Apărării Naţionale şi l-a propus. Lucrurile acestea mi le-au spus colegii din minister. Este important SAFE-ul, sunt importante echipamentele pe care ni le dorim, dar din punctul meu de vedere, la fel de importante sunt şi capacităţile de producţie industrială care trebuie construite în România urmare a SAFE-ului.

Pentru că, dacă nu reuşim procesul de transfer tehnologic, lucrurile, dacă ne oprim cu ele doar la a achiziţiona un echipament şi apoi vin toate costurile de mentenanţă, toate costurile de reparaţii şi nu le putem face în România, totul se va transforma în ceva foarte scump. De aceea suntem obligaţi ca în acest moment să facem aceste capacităţi de producţie să funcţioneze în România”, a explicat Radu Oprea, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.



El a atras atenţia că mai multe ministere sunt implicate în procesele legate de SAFE, arătând că de aceea a fost nevoie de semnarea unei legi care să permită instituţiilor să colaboreze cât mai bine.

Editor : C.L.B.