Radu Oprea: „Noul cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR pentru AMEPIP”

radu oprea
România pierde bani din PNRR

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, susține că reforma AMEPIP, în urma căreia România ar fi trebuit să primească sute de milioane de euro din PNRR, ar fi fost de fapt îndeplinită. Social-democratul dă vina, pentru pierderea banilor, pe felul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de către vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. 

Radu Oprea susține că Dragoș Pîslaru a anunțat „triumfalist” că a recuperat 132 milioane de euro din cererea de plată 3, restanța jalonului AMEPIP, însă valoarea totală a acestuia era de 330 de milioane de euro. Fostul secretar general al Guvernului susține că reforma a fost coordonată de cabinetul său și era considerată îndeplinită.

„Procedura de selecție s-a desfăsurat în conformitate cu legea, transparent, organizată profesionist de către colegii din SGG, în timpul mandatului meu. Astazi AMEPIP are o conducere pe patru ani. Pentru a fi clar și explicit, în această procedură de selecție am interzis colegilor din comisie să interacționeze cu mine și cu oricare altă persoană din instituție sau din afara ei. De aceea, nu au apărut discuții ulterioare și Comisia a apreciat această parte a jalonului ca îndeplinită.

Despre felul în care s-a negociat la Bruxelles închiderea jalonului și încasarea celor 330 de milioane nu pot să vă dau detalii pentru că nu am participat, în ciuda faptului că SGG era coordonatorul de reformă. Delegația a fost compusă din viceprim-ministru Oana Gheorghiu, ministrul Dragoș Pîslaru și președinta AMEPIP Anișoara Ulcelușe” , a scris acesta, sâmbătă, pe pagina de Facebook. 

Social-democratul susține că s-au pierdut 200 de milioane de euro, parte din jalon, din cauza felului în care au fost purtate negocierile: 

„Nu s-au cerut la SGG elemente de mandat pentru aceste negocieri, iar colegii care au reprezentat România până la apariția noului cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru au fost dați la o parte.

Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitari Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru!” 

România pierde bani din PNRR

Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a primit evaluarea Comisiei Europene privind Cererea de plată nr. 3 din PNRR, unde banii erau blocați de mai mult timp din cauza reformelor întârziate, iar România va pierde 458,7 de milioane de euro.

El arată că au fost recuperați bani pentru jaloanele privind pensiile speciale și AMEPIP, însă „acolo unde reformele au fost amânate ani la rând, în special în zona companiilor de stat, România a pierdut sume consistente”. Este vorba despre companiile din Energie și Transporturi, unde oficialii europeni au reclamat nereguli în privința numirilor de șefi. 

În privința AMEPIP, ministrul a transmis că a reușit să recupereze 132 milioane Euro.

