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Exclusiv Radu Oprea (PSD): Am observat faptul că Ilie Bolojan a început să vorbească despre relansare economică. E un pas

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Radu Oprea. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern”

Radu Oprea a declarat joi seara, la Digi24, că a observat astăzi faptul că Ilie Bolojan „a început să vorbească despre relansare economică”, subiect deschis de PSD în urmă cu un an, potrivit acestuia. În plus, social-democratul consideră că atât în cazul PNL, cât și al UDRM, ar fi bine să intre în executivul Luca Niculescu, pentru că „există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern”.

Întrebat cum i se pare declarația lui Ilie Bolojan de după întâlnirea acestuia cu premierul desemnat Luca Niculescu, Radu Oprea a spus că a observat faptul că premierul interimar a început să vorbească despre relansarea economică.

„Am observat faptul că a început să vorbească despre relansare economică - sigur, un an de zile mai târziu, că noi am vorbit prima dată în septembrie. Dar uitați-vă, e un pas! Vorbește despre relansare economică, înțelege că avem nevoie de relansare economică. Până acum, niciodată n-a vorbit despre acest subiect, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut”, a spus Radu Oprea.

În ceea ce privește o eventuală discuție cu președintele PNL, social-democratul a explicat că „Luca Niculescu are un rol determinant în această perioadă, pentru că el are mandat”.

„Sigur, noi ne-am așteptat la Partidul Social Democrat să primim mandat, să-l primească președintele Sorin Grindeanu, ne-am și pregătit. Avem un program de guvernare lucrat foarte serios, lucrat cu foarte multe răspunsuri primite din partea organizațiilor patronale, din partea sindicatelor, sunt acolo. În acel program de guvernare sunt toate aceste idei, pentru că așa am crezut că trebuie să faci, să procedezi când ești serios. Ne-am pregătit ca Sorin Grindeanu să primească desemnarea și să putem să mergem cu un program de guvernare pe care să-l propunem celorlalți parteneri”, a subliniat Oprea.

„Există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern”

Chestionat cu privire la așteptările pe care PSD le are de la PNL, dar și de la UDMR, Radu Oprea și-a exprimat „o opinie personală” din experianța sa de fost ministru și parlamentar.

„Când ești într-un guvern, există o implicare mai mare și mai solidă a parlamentarilor atunci când au reprezentare la nivel de ministru. Este o altă raportare a parlamentarului. Am și experiența de parlamentar din 2012, am și experiența de a lucra în guvern și spun lucrul acesta foarte clar: că există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern”, a punctat social-democratul.

Editor : Liviu Cojan

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