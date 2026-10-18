Radu Oprea, propus în guvernul Luca Niculescu pentru portofoliul de la Apărare, a declarat la Digi24 că banii pentru eliminarea CASS pentru mame, veteranii de război, indexarea pensiilor și a altor măsuri sociale vor veni din relansarea economică. Trebuie precizat că aceste măsuri sunt prevăzute în programul de guvernare al executivului condus de Luca Niculescu.

„Eu vă spun că banii trebuie să vină din relansarea economică. Sunt surse care pot fi antrenate în economia românească. Spre exemplu, veți vedea în programul de guvernare faptul că vorbim despre garanții care să se deruleze prin Banca de Investiții și Dezvoltare sau a pune la muncă banii privați. Sunt lucruri pe care probabil că n-am fost obișnuiți să le vedem înainte, dar am avut discuții cu toate organizațiile reprezentative ale antreprenorilor, cu toate organizațiile sindicale”, a declarat Radu Oprea.

„Aceasta este ținta noastră - să reușim relansarea economică”

„Le-am și trimis, după acel moment pe care l-am avut la Sinaia cu cele 10 puncte pentru Pactul Social, noi, la PSD, am transmis către partenerii sociali și am primit răspunsuri de la ei. Toate acelea le-am pus în programul de guvernare și așa l-am construit”, a subliniat social-democratul.

Întrebat dacă românii o vor duce mai bine anul viitor, Radu Oprea a dat un răspuns ferm, afirmativ.

„Sper ca, împreună, să putem să o ducem mai bine, că aceasta este ținta noastră - să reușim relansarea economică, astfel încât toate măsurile sociale pe care le prognozăm să avem veniturile necesare, să le putem realiza. Și da, asta înseamnă ca românii s-o ducă mai bine”, a punctat Oprea.

Editor : Liviu Cojan