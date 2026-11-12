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Exclusiv Radu Oprea: Zona de unde se vor extrage gaze din Marea Neagră este deja una sigură, iar de la anul detectarea dronelor va fi mai ușoară

Data publicării:
neptun deep profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
„Radarele de care avem nevoie sunt deja într-un grafic accelerat”

Radu Oprea a vorbit la Digi24 despre înființarea centrelor de comandă de la Marea Neagră – cel al României și cel al Bulgariei – în ceea ce privește siguranța maritimă, precum și despre protejarea zonei economice exclusive de unde se vor extrage gaze naturale. Ministrul Apărării a subliniat faptul că zona este una sigură și „va fi și mai sigură” după ce România va primi anul viitor radare franceze pentru detectarea dronelor, care vor ajuta la identificarea din timp a acestor aparate.

„La Constanța, Ministerul Afacerilor Interne este titular, pentru că ne adresăm în special în zona economică, și acolo Ministerul Apărării Naționale nu are competențe, nu avem competențe în apele teritoriale. Ministerul Afacerilor Interne este prin Garda de Coastă, este prezentă în această zonă. Noi, MApN, venim cu sprijin, cu suport. La fel se întâmplă și în Bulgaria. Acolo, Ministerul Transporturilor este cel care, prin Autoritatea Navală, are competență. Avem două centre, avem comandă împreună, avem o supraveghere mai bună, avem schimbul de informații mult mai bun, vor veni și echipamente care să permită această supraveghere mult mai bună”, a declarat Radu Oprea.

Centrul de comandă are o perioadă de câteva luni de zile pentru a fi gata. Cel din România o să înceapă și avem aceste echipamente noi, care vor sosi în timpul de livrare.

În legătură cu zona economică exclusivă, ministrul Apărării a explicat că acolo, astăzi, responsabilitatea este a Ministerului Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, dar „suntem în cooperare tot timpul, am desfășurat și exerciții în zonă”.

„Se întâmplă aceste lucruri, astfel încât să putem să descurajăm, pe de o parte, să lucrăm împreună și cu investitorii, cu OMV Petrom, cu Romgaz, astfel încât platforma de care avem atâta nevoie să funcționeze în parametri. În acest moment, există un grup de lucru care definește și probabil că vor fi și anumite schimbări legislative, ca să putem defini o cooperare foarte bună”, a punctat Radu Oprea.

Ministrul a afirmat că în prezent se lucrează la o legislație care să ducă la o mai bună cooperare a MAI cu MApN, precum și cu partea bulgară: „Lucrăm la aceste schimbări, și legislative, și de cooperare. Dar să știți că în toată această perioadă, România a fost foarte prezentă în zona noastră economică exclusivă. Platforma este esențială pentru noi, este un loc sigur în acest moment și va fi un loc și mai sigur de atât, pe măsură ce toate echipamentele vor sosi”, a subliniat acesta.

„Radarele de care avem nevoie sunt deja într-un grafic accelerat”

Referitor la incidentele cu drone în apele teritoriale și în spațiul aerian al României, Radu Oprea a spus că numărul acestora este în creștere.

„Este în creștere. Din păcate, în Tulcea avem alertă aproape în fiecare zi, câteodată se întâmplă să fie și de două ori pe zi. Întotdeauna intervenim atunci când este cazul, dacă se apropie de apele teritoriale, întotdeauna, fie avioanele spaniole, care sunt astăzi în partea de poliție aeriană, fie avioanele românești, fie elicoptere se ridică”, a declarat ministrul.

„M-am întâlnit cu furnizorii de radare care trebuie să vină prin programul SAFE, vorbesc despre Thales, firma franceză, și mi-au promis că vor reuși să livreze mai repede. Radarele de care avem nevoie sunt deja într-un grafic accelerat și contăm pe ele. Vom putea vedea dronele din timp, mai bine, vom avea timp să intervenim. Începând cu anul viitor, deja le avem în țară.

Editor : Liviu Cojan

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