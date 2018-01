Rădulescu nu renunță: propune dezincriminarea abuzului în serviciu. Bonus, nevinovat până la CEDO

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit „deputatul mitralieră” ca urmare a declarațiilor făcute anul trecut, în contextul protestelor generate de OUG 13, a declarat că va propune modificarea Codului penal în sensul dezincriminării totale a abuzului în serviciu. De asemenea, social-democratul spune că legislația va fi modificată astfel încât o persoană să fie considerată nevinovată până „nu are condamnare finală la CEDO”.

ACTUALIZARE. Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a comentat intențiile deputatului Cătălin Rădulescu.

„Orice membru este liber să facă orice propunere în programul de guvernare. Ce e foarte important este forma finală, care va fi adoptată la nivel politic vineri”, a declarat Dragnea.

-----

„O să începem să lucrăm la Codul penal, la Codul de procedură (penală - n.r.) și prezumția de nevinovăție și eu sper că Directiva asta să o implementăm cât mai repede (...), în așa fel încât, de aici încolo, nicio persoană care nu are condamnare finală la CEDO să nu mai poată fi, eu știu, pusă într-o situație de genul ăsta, ca să plece dintr-un Guvern fiind nevinovată până când nu se stabilește că e vinovată”, a declarat deputatul PSD Cătălin Rădulescu, înainte de a intra la ședința Comitetului Executiv al PSD de luni.

Deputatul PSD nu a detaliat cum ar urma să fie modificată legislația astfel încât să fie introdusă ca reper final o eventuală decizie a CEDO, știut fiind faptul că un proces la CEDO se intentează împotriva statului român, după epuizarea tuturor căilor de atac interne și durează, de regulă, mulți ani.

Social-democratul a spus, în schimb, că unele prevederi legate de respectarea prezumției de nevinovăție ar putea fi incluse în programul de guvernare al PSD-ALDE.

„În programul de guvernare, sigur că da. Și în Codul nostru de conduită și în Statutul nostru, al PSD”, a precizat Rădulescu.

„În weekend, am stat cu toţi avocaţii, am discutat, am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, erau peste 100 şi ceva de amendamente. Am modificat multe dintre ele ca şi formă, uitându-mă, de data asta, și cum era forma în Codurile penale ale altor state. (...) Abuzul în serviciu, de exemplu, propunerea mea va fi să îl dezincriminăm pentru că în 90% dintre state este dezincriminat. Deci, nu-și are sensul pragul, iar chestiunea penală poate să fie numai într-o formă agravantă, iar forma asta agravantă trebuie să o discutăm noi și să formulăm ce înseamnă formă agravantă”, a declarat Cătălin Rădulescu.

Într-o singură zi, 18 decembrie, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a depus în Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală. Printre zecile de modificări propuse se găseau și unele referitoare la dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu.

Concret, în opinia lui Rădulescu, ar fi urmat să se vorbească de infracțiune doar dacă era vorba de „o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro” (în prezent este „o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”). De asemenea, pedeapsa s-ar fi redus: închisoare de la 1 la 5 ani, față de închisoare de la 2 la 7 ani.