Video Raed Arafat susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar. „Poate că după o anumită vârstă nu vei mai fi în prima linie”
Raed Arafat susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că experiența acumulată în ani este importantă pentru sistem și că o astfel de măsură este aplicată în majoritatea țărilor europene.
„Mergeți și în celelelalte țări europene să vedeți că peste tot se face acest demers, nu e un demers unic în România. Cu cât ești mai mare în vârstă, poate să fie activitatea adaptată. Deci poate că după o anumită vârstă nu vei fi în prima linie, pe mașina de intervenție, ci poate o să lucrezi la prevenire. Deci există soluții.
A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societeatea. Te-ai pregătit și după care te pierdem când ești la maximă experiență și să faci treaba pentru care ai fost pregătit”, susține Raed Arafat, șeful DSU.