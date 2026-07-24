„Rafale de minciuni şi acuzaţii false”. Miruţă dezminte informaţiile privind costul vacanţei sale şi publică factura

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, dezminte informaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora vacanţa sa cu familia ar fi costat 2.500-2.700 de euro pe noapte. El spune că, de fapt, costul sejurului a fost de „2.387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopţi, toate mesele şi avion incluse”. Miruță a publicat pe Facebook și factura primită de la agenția de turism.

„Minciuna şi dezinformarea sunt cel mai mare pericol al zilelor pe care le trăim, dar niciuna nu poate înlocui adevărul dovedit. Adevărul iese mereu la suprafaţă, oricât ar încerca ei să mintă. În ultimele zile, au apărut informaţii false potrivit cărora vacanţa mea cu familia ar fi costat 2.500-2.700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculaţiilor, public factura”, a scris Miruţă pe Facebook.

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„Nu 2500 de euro pe noapte, cum intoxicau cei care probabil așa merg cu banii din cutiile de pantofi, ori din portbagaje, ci 2387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele și avion incluse. Fac asta din respect față de fiecare om de bun-simț care merge ca și mine în vacanță pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate”, a continuat el.

„De când tulbur apele celor mufați la banul public, rafale de minciuni și acuzații false sunt constant generate și rostogolite la adresa mea în cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit. Sunt convins că oamenii nu vor mai putea fi prostiți prin articole mincinoase cât timp cei care văd un pericol în asta combat periodic, propagă mai departe adevărul și scade încrederea în cei care scriu minciuni Într-o societate normală, atenția trebuie să fie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care își pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială”, a mai scris Miruță.

Antena 3 a difuzat imagini cu ministrul trimise de un telespectator, afirmând că acesta şi familia sa se află la un resort de 5 stele, all-inclusive, din Turcia, amintește News.ro.

Editor : M.B.