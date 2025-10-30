Live TV

Exclusiv Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR pentru Primăria Capitalei: „Noi suntem oameni serioși”

Data publicării:
alexandru rafila la palatul victoria
Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a respins afirmațiile candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, care a spus că are informații potrivit cărora PSD și AUR fac o înțelegere secretă pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Rafila a mai spus că PSD nu a făcut și nu va face afirmații despre înțelegeri între PNL și USR.

Alexandru Rafila a declarat joi, la Digi24, că nu vrea să intre în polemică cu Ciprian Ciucu, care „probabil a intrat în campanie electorală și lansează astfel de afirmații”.

„Nu știu la ce laboratoare face dânsul referire (...). Noi suntem oameni serioși, am spus foarte clar că varianta pe care mergem este ca fiecare dintre partidele din coaliție să aibă un candidat propriu și asta nu înseamnă în niciun fel înțelegeri pe sub masă. Cum ar fi să afirmăm și noi că domnul Ciucu are înțelegeri cu cei de la USR? Nu cred că am făcut o astfel de afirmație și nici nu intenționăm”, a spus purtătorul de cuvânt PSD.

Întrebat despre episodul din turul I anulat al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când inclusiv lideri PSD au declarat că li s-a cerut să direcționeze voturi către Călin Georgescu și George Simion, Alexandru Rafila a spus că nu are cunoștință despre acest lucru, care, dacă ar fi adevărat, ar fi de competența organelor de anchetă. 

„Categoric nu” există nicio înțelegere între PSD și AUR, a repetat Alexandru Rafila, spunând că astfel de acuzații venite dinspre PNL nu fac bine coaliției. 

„Ele nu au în spate nicio dovadă, sunt doar afirmații legate de niște «laboratoare secrete» unde se fac astfel de scenarii”, a mai adăugat Alexandru Rafila.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Marinescu: „Nu avem informații că astăzi ar urma să sosească Horațiu...
Ultimele știri
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
ciprian ciucu
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la 80%, tot sistemul public ar trebui urcat acolo
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, reacție în scandalul momentului: Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA de numirea Oanei Gheorghiu
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Keith Urban a trecut deja peste despărțirea de Nicole Kidman. „Nu se întâlnește cu cineva anume, dar este...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”