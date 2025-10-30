Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a respins afirmațiile candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, care a spus că are informații potrivit cărora PSD și AUR fac o înțelegere secretă pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Rafila a mai spus că PSD nu a făcut și nu va face afirmații despre înțelegeri între PNL și USR.

Alexandru Rafila a declarat joi, la Digi24, că nu vrea să intre în polemică cu Ciprian Ciucu, care „probabil a intrat în campanie electorală și lansează astfel de afirmații”.

„Nu știu la ce laboratoare face dânsul referire (...). Noi suntem oameni serioși, am spus foarte clar că varianta pe care mergem este ca fiecare dintre partidele din coaliție să aibă un candidat propriu și asta nu înseamnă în niciun fel înțelegeri pe sub masă. Cum ar fi să afirmăm și noi că domnul Ciucu are înțelegeri cu cei de la USR? Nu cred că am făcut o astfel de afirmație și nici nu intenționăm”, a spus purtătorul de cuvânt PSD.

Întrebat despre episodul din turul I anulat al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când inclusiv lideri PSD au declarat că li s-a cerut să direcționeze voturi către Călin Georgescu și George Simion, Alexandru Rafila a spus că nu are cunoștință despre acest lucru, care, dacă ar fi adevărat, ar fi de competența organelor de anchetă.

„Categoric nu” există nicio înțelegere între PSD și AUR, a repetat Alexandru Rafila, spunând că astfel de acuzații venite dinspre PNL nu fac bine coaliției.

„Ele nu au în spate nicio dovadă, sunt doar afirmații legate de niște «laboratoare secrete» unde se fac astfel de scenarii”, a mai adăugat Alexandru Rafila.

