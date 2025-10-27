Live TV

Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul

Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.

Raluca Turcan, fostă ministră a Culturii, susține că procesul de reorganizare început de actualul ministru riscă să semene a „feudalizare”.

„Înțeleg că, în prezent, la Ministerul Culturii au fost demarate concursuri și procese de reorganizare. Foarte bine – astfel de demersuri sunt necesare și pot fi benefice. Întrebarea este însă: cum și din ce motive sunt ele realizate? (...)

Domnul ministru al Culturii ar trebui să înțeleagă că demersul actual riscă să semene mai degrabă a feudalizare decât a preocupare reală pentru performanță.

Este cel puțin straniu faptul că prima propunere de reorganizare prin comasare vizează tocmai o instituție în care s-a organizat concurs în mandatul meu, care poate demonstra, prin cifre concrete, o performanță în creștere – și, coincidență sau nu, aceeași instituție pentru care domnul ministru are un proces în derulare cu Ministerul Culturii”, a scris Raluca Turcan, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ar fi vorba despre Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, unde actualul ministru, András Demeter,  sa dorea să devină manager.

„Pentru că nu a promovat el însuși concursul de management, nerespectând cerințele stabilite, a deschis un proces împotriva Ministerului Culturii, unde anterior a fost secretar de stat și acum este ministru. Instituția Ministerului Culturii trebuie ferită de suspiciuni de conflict de interese!”, a mai precizat fosta ministră.

