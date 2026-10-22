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Raluca Turcan cere măsuri urgente după atacurile din școli: „Avem soluții, inclusiv legi care zac blocate în Parlament”

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Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
Atacuri cu arme albe în școli din Bistrița și Pitești

Deputata PNL Raluca Turcan a cerut joi măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, după incidentele recente în care elevi și profesori au fost atacați cu arme albe, și a atras atenția că mai multe proiecte legislative pentru prevenirea violenței sunt blocate în Parlament.

Într-o postare pe Facebook, Turcan a criticat lipsa unor măsuri eficiente pentru protejarea copiilor și a făcut referire la atacurile din școlile din Bistrița și Pitești, dar și la cazurile de agresiune între elevi care sunt filmate și distribuite ulterior pe rețelele sociale. Deputata susține că există deja inițiative legislative care ar putea contribui la creșterea siguranței în unitățile de învățământ, însă acestea nu au fost adoptate.

„Așteptăm să vedem și în România crime în masă în școli, ca să luăm măsurile necesare pentru a ne proteja copiii? Aceasta este realitatea pe care o vedem zilnic la televizor: elevi care își atacă colegii și profesorii cu macete și cuțite, bătăi filmate și urcate pe rețele. Și nouă parcă ne este frică să ne apărăm copiii! Avem soluții, inclusiv legi pe care le-am inițiat, dar care zac blocate în Parlament: monitorizare audio-video în școli, consiliere psihologică pentru elevii cu risc, telefoane interzise pe toată durata cursurilor și depozitate în spații special amenajate”, a scris aceasta pe Facebook.

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Printre propunerile invocate de deputata PNL se numără și limitarea accesului minorilor la conținutul nociv de pe internet, inclusiv la materiale care promovează violența, autovătămarea, pornografia sau cruzimea. Un alt proiect legislativ prevede ca persoanele sub 16 ani să nu își poată crea conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților.

„Vom vedea dacă cei care țin aceste legi în sertar au curajul să le explice părinților de ce. Copiii noștri nu mai pot aștepta!”, a transmis Turcan.

Atacuri cu arme albe în școli din Bistrița și Pitești

Declarațiile vin după ce, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, un elev de clasa a IX-a a pătruns în unitatea de învățământ cu o macetă și a rănit doi colegi. Potrivit informațiilor despre incident, atacul ar fi avut loc din răzbunare.

Un alt caz grav s-a produs luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de 12 ani. Agresorul purta o cagulă și o cască, iar un alt elev, care a intervenit în timpul incidentului, a fost de asemenea rănit.

Potrivit anchetatorilor, atacul de la Bistrița a fost premeditat, iar cercetările continuă pentru stabilirea motivelor. Procurorii verifică inclusiv ipoteza unei motivații rasiale, după ce în toaleta școlii au fost descoperite mesaje și însemne extremiste.

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Editor : A.D.

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