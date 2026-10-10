Raluca Turcan îl atacă pe Nicuşor Dan: De ce a vrut să rupă PNL, dar nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?

Deputatul PNL Raluca Turcan a lansat sâmbătă un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că, prin desemnările de prim-miniștri a încercat să rupă PNL, dar nu a făcut o mișcare similară împotriva PSD. Totodată, ea îl acuză și pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că vrea să guverneze cu „partea PSD-izată din PNL” și să-l înlăture pe Ilie Bolojan.

„Sorin Grindeanu nu spune pe şleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL şi să se aşeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan şi pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL!”, a scris Raluca Turcan sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

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„Şi, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL”, a mai afirmat ea.

Totodată, deputata liberală se întreabă de ce preşedintele Nicuşor Dan mizează doar pe ruperea PNL, dar nu a pus problema fracturării PSD.

„Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere - adică Veştea şi Niculescu, căci în cazul lui Siegfried Mureşan s-a văzut de la o poştă că a lipsit voinţa reală -, preşedintele Nicuşor Dan mizează doar pe ruperea PNL? Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor şi al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a mai scris Raluca Turcan în mesajul ei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

În replică, Ilie Bolojan a spus că PNL refuză să repete „formule politice care s-a dovedit că nu funcţionează”.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?”.

Editor : B.P.