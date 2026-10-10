Live TV

Raluca Turcan îl atacă pe Nicuşor Dan: De ce a vrut să rupă PNL, dar nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?

Data publicării:
raluca turcan
Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul PNL Raluca Turcan a lansat sâmbătă un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că, prin desemnările de prim-miniștri a încercat să rupă PNL, dar nu a făcut o mișcare similară împotriva PSD. Totodată, ea îl acuză și pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că vrea să guverneze cu „partea PSD-izată din PNL” și să-l înlăture pe Ilie Bolojan.

„Sorin Grindeanu nu spune pe şleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL şi să se aşeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan şi pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL!”, a scris Raluca Turcan sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Şi, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL”, a mai afirmat ea.

Totodată, deputata liberală se întreabă de ce preşedintele Nicuşor Dan mizează doar pe ruperea PNL, dar nu a pus problema fracturării PSD.

„Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere - adică Veştea şi Niculescu, căci în cazul lui Siegfried Mureşan s-a văzut de la o poştă că a lipsit voinţa reală -, preşedintele Nicuşor Dan mizează doar pe ruperea PNL? Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor şi al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a mai scris Raluca Turcan în mesajul ei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

În replică, Ilie Bolojan a spus că PNL refuză să repete „formule politice care s-a dovedit că nu funcţionează”.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
1
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
mintia
4
Prima turbină pe gaz a centralei Mintia a fost pornită. Bolojan: „Mai multă energie...
kelemen hunor inquam
5
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se...
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări
Digi Sport
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
xx
Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului: „Democrația este pusă în discuție”
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu: Guvernul Luca Niculescu, dacă va trece, va fi prezidențial. Nicușor Dan a avut un comportament greu acceptabil
grindeanu bolojan
Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: „Blocajul din economie și lipsurile nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”
BUCURESTI - PRESEDINTE - DESEMNARE -PRIM-MINISTRU - 5 OCT 2026
Luca Niculescu dezvăluie cum l-a convins Nicușor Dan să accepte funcția de premier
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan taie orice variantă cu PNL și PSD în același guvern: „Nu vom accepta să repetăm formule care s-au dovedit că nu funcționează”
Recomandările redacţiei
george simion petrisor peiu
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu...
smr doicesti
Secretar de stat: Peste 80% dintre condiţiile pentru investiţia în...
Parlamentul European
Preşedinţia UE vrea reducerea cu 8% a bugetului 2028-2034, PE...
Vladimir Putin.
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind...
Ultimele știri
Descoperire rară în Egipt: un inel antic, cu imaginea Farului din Alexandria, găsit în ruinele unui palat scufundat
Două tornade au lovit Sicilia: mașini răsturnate și zeci de răniți. Peste 270 de elevi au fost evacuați dintr-o școală
Donald Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, a lansat un atac virulent asupra Norvegiei: „Este o pată de neşters”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!”
Adevărul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri de lux și ghivece de mii de lei, cumpărate din banii ANM...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Anne Hathaway îl apără pe Tom Cruise după eșecul filmului Digger: "Inteligent, derutant, agresiv, amuzant și...
Adevarul
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
A lăsat viața din Marea Britanie pentru un trai confortabil în Thailanda. Cât cheltuie săptămânal pe mâncare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A dat 150.000 $ pentru ca fiul său să fie mai înalt. Operația extremă i-a adăugat aproape 8 cm: "Acum sunt...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Secretul păstrat 40 de ani de Michael Douglas și Kathleen Turner. Au negat totul, dar acum actorul...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”