Raluca Turcan: „Liderii PSD se autodetonează. Violenţele din 10 august au fost dirijate direct de Dragnea”

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan afirmă, după declaraţia lui Aurelian Bădulescu că a minţit în declaraţia de la parchet despre protestul din 10 august, că „liderii PSD se autodetonează“ şi că „violenţele din 10 august au fost dirijate direct de Dragnea“.

„Autodenunţul viceprimarului PSD al Capitalei, Aurelian Bădulescu, ne confirmă ceea ce noi spunem de 5 luni: PSD a instigat un viceprimar să mintă în declaraţii de martor în legătură cu violenţele de la protestele din 10 august; suntem tot mai aproape de dovezile care confirmă că Dragnea a orchestrat reprimarea protestelor, prin mâna Ministrului de Interne, Carmen Dan; avem o nouă confirmare că PSD-ALDE se comportă ca un grup infracţional organizat“, mai spune Turcan, potrivit News.ro.

Raluca Turcan menţionează că Bădulescu nu este primul care confirmă acest lucru. „Mai întâi a fost primarul general, Gabriela Firea, apoi prefectul de Bucureşti, Speranţa Cliseru, fostul premier, Mihai Tudose şi cine ştie câţi vor mai urma“, încheie Turcan.

Aurelian Bădulescu a declarat la România TV că a fost chemat, luni, la Parchet, după afirmaţiile conform cărora a minţit când a fost audiat în legătură violenţele de la protestul din 10 august 2018.

Solicitat să precizeze dacă a existat un ordin pentru intervenţia în forţă a jandarmilor în 10 august, Aurelian Bădulescu a spus: „Nu pot să confirm acest lucru în acest moment”.

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Tv, că a minţit la Parchet atunci când a fost audiat în ancheta privind violenţele de la protestul diasporei din 10 august, declaraţia fiind făcută în contextul retragerii sprijinului politic de către PSD Bucureşti.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a spus Bădulescu.

