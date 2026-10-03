Raluca Turcan: „Ne-am păstrat ratingul de țară”. Deputata PNL critică situația fiscală lăsată de guvernarea Ciolacu

Deputata PNL Raluca Turcan susține că menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor's trebuie privită în contextul deteriorării situației fiscale din ultimii ani. Ea a amintit că România a ajuns la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a avut de corectat dezechilibrele acumulate anterior.

„Ne-am păstrat ratingul de țară. Dar vă amintiți cum am ajuns aici, pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă?”, a scris Turcan, sâmbătă pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceasta a adus în discuție negocierile tensionate din 2023 pentru rotația guvernamentală și susține că instabilitatea politică s-a suprapus peste „dezechilibre bugetare majore”. Turcan indică perioada guvernării Ciolacu și afirmă că România a trecut de la perspectivă stabilă la negativă în evaluările Fitch, S&P și Moody's.

„Principalul motiv economic a fost deficitul uriaș din 2024, de 9,3% din PIB”, susține deputata PNL.

În opinia sa, aceasta este situația fiscală pe care Guvernul Bolojan a trebuit să o corecteze. Turcan afirmă că ajustarea s-a făcut în paralel cu menținerea investițiilor și cu o absorbție ridicată a fondurilor PNRR.

Liberala critică, de asemenea, opoziția PSD față de unele dintre reformele Guvernului și susține că blocarea legii salarizării ar fi costat România 770 de milioane de euro din PNRR. Ea leagă de asemenea actuala situație de criza politică și avertizează asupra riscului unei retrogradări a ratingului în categoria nerecomandată investițiilor.

„Nu putem da timpul înapoi, dar avem nevoie să asumăm drumul reformelor în continuare, de disciplină bugetară și de un guvern stabil care să înțeleagă că aceste lucruri nu sunt negociabile. Altfel, sacrificiile românilor vor fi fost în zadar”, a mai transmis Raluca Turcan.

Reacția deputatei PNL vine după ce S&P a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-/A-3, menținând însă perspectiva negativă. Agenția a indicat riscuri ridicate legate de implementarea consolidării fiscale și de reducerea deficitelor externe.

Tot sâmbătă, deputatul PSD Adrian Câciu a avut o interpretare diferită a deciziei S&P. El a susținut că menținerea ratingului nu reprezintă o „victorie” și că România are nevoie de reducerea deficitului fără măsuri care să afecteze creșterea economică.

„Nu avem nevoie de o țară mai săracă pentru a avea un deficit mai mic. Avem nevoie de o economie mai puternică pentru a avea finanțe publice mai sănătoase”, a scris Câciu pe Facebook.

Editor : Ana Petrescu