Deputata liberală Raluca Turcan a declarat, duminică la Digi24, că în Partidul Național Liberal nu există un conflict intern, ci „un proces de separare a apelor”, în care susținătorii președintelui Ilie Bolojan încearcă să consolideze o echipă bazată pe competență și compatibilitate cu valorile liberale, în contextul discuțiilor despre noua conducere și despre așa-numitul „Guvern Veștea”.

„Foarte scurt: noi nu suntem în război cu nimeni, suntem într-un proces de separare a apelor și cei care cred și sunt compatibili structural cu valorile liberale fac front comun în jurul președintelui Ilie Bolojan. Și e un lucru foarte bun, pot spune un om cu vechime în partid, că pe funcții de vicepreședinte au intrat colegi care nu sunt președinți de organizații, oameni noi în partid, pentru că sunt buni profesioniști, au susținere publică și vor pune cu toții umărul la acest proces de recâștigare a încrederii oamenilor în PNL”, a spus Turcan, la Digi24.

Ea a explicat că reorganizarea funcțiilor de vicepreședinte nu reflectă o limitare a accesului în partid, ci o extindere a echipei de conducere.

„Ați spus că sunt funcții puține. Da, sigur, dar să știți că nu sunt funcții puține pentru oameni mulți, ci sunt funcții de vicepreședinte care vor fi completate de vicepreședinți regionali, de președinții de organizații din Partidul Național Liberal. Deci echipa va fi una extinsă, adică nu în logica declarațiilor celor care îl contestă pe președinte”, a adăugat deputata PNL.

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În același context, ea a făcut referire și la dezbaterile privind susținerea viitorului guvern, afirmând că există riscul ca acesta să depindă de alte formațiuni politice:

„Eu un lucru bun că sunt parlamentari noi în funcții de vicepreședinți. Iar în legătură cu guvernul, cine intenționează unul să voteze guvernul va critica tot ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, pentru că practic se aruncă în brațele PSD. Guvernul Veștea va trece cu voturile PSD și doar cu parte dintre voturile AUR. Lucrul acesta trebuie să fie limpede pentru toată lumea”, a subliniat Turcan.

Întrebată direct dacă executivul ar putea fi respins, Turcan a spus: „Guvernul Veștea nu va putea trece decât cu voturile AUR și atunci nici măcar nu se fac numi Guvernul Veștea, ci poate Guvernul AUR sau Simion”.

„Deci, această mutare făcută peste capul Partidului Național Liberal, cu desemnarea unui om din PNL, cu ruperea PNL, duce de fapt la așezarea, dacă se va întâmpla lucrul acesta, a AUR-ului la masă cot la cot cu PSD. Aceasta este România onestă care se prefigurează a se așeza în perioada următoare. Eu sper să nu obțină voturile”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu