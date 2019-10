Raluca Turcan: Organizarea alegerilor anticipate ar dura prea mult

Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan spune că prioritară este în acest moment învestirea noului guvern, deoarece procedurile pentru alegeri anticipate ar dura prea mult.

„Întâlnirile cu USR urmează să le avem, deci nu mă pot pronunța ce va face USR la votul pentru învestirea Guvernului. Cert este că poziția noastră ca partid care urmărește învestirea unui nou cabinet cu un premier desemnat este să oprim starea de instabilitate și toate propunerile politice să fie explicate cu transparență și cu onestitate. Unii spun că vor alegeri anticipate acum. Ca să faci alegeri anticipate acum, unu - trebuie să ai cadru legal și doi - orice procedură, extrem de lungă, pentru alegeri anticipate presupune rămânerea doamnei Dăncilă ca prim-ministru. Deci, din perspectiva noastră, este mult mai efficient politic și responsabil față de oameni să învestim un nou cabinet.”, a spus Raluca Turcan.

Întrebată dacă PNL poate obține o majoritate fără Pro România, pentru învestirea guvernului, Turcan a spus: „Îmi amintesc că, înaintea moțiunii de cenzură, toată lumea spunea că este imposibil să treacă moțiunea. Am ajuns în acest moment pentru că am avut enorm de multă determinare, încredere și o responsabilitate de a opri instabilitatea politică, de a îndepărta de la puterea efectivă Guvernul Dăncilă. Deci, din acest punct de vedere, mesajul nostru este foarte clar. Cu cât întârzie învestirea noului Guvern, cu atât doamna Dăncilă rămâne la Guvern, rămâne la Palatul Victoria, folosește bani publici, cu toate că nu mai are niciun fel de legitimitate, nici electorală, nici parlamentară”.

Guvernul cu care va veni în Parlament Ludovic Orban, propus premier de președintele Klaus Iohannis, are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Social-democrații au anunțat că nu vor vota, arătând că este datoria noii majorități să asigure cvorumul. Pe de altă parte, alte partide care au votat moțiunea – UDMR, PMP, ALDE, USR, pun condiții pentru a susține guvernul. Pro România a anunțat că nu pune condiții, dar nici nu a precizat dacă va vota sau nu.