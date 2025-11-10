Raluca Turcan: Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu e o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional

Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu este un fapt grav, o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional al Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat deputatul PNL Raluca Turcan.

„CSM a tergiversat să dea un aviz pe pensiile speciale, dar s-a autosesizat imediat pentru o declaraţie politică. CSM practică un dublu standard îngrijorător, care subminează încrederea publică într-o instituţie-cheie pentru democraţia românească. Justiţia este chemată prin Constituţie să apere libertatea de exprimare, nu să o submineze. E grav şi faptul că CSM a ajuns să vorbească la unison cu PSD. Această reacţie pare să urmeze linia de comunicare a PSD şi a lui Sorin Grindeanu, care au avut poziţii similare - o confuzie periculoasă între actul de justiţie şi interesul politic. În loc să se alinieze la discursul de partid, CSM ar trebui să se preocupe de responsabilitatea reală: integritatea sistemului şi echitatea în aplicarea legii”, a scris Raluca Turcan, luni, pe Facebook.

Când justiţia devine instrument de intimidare pentru opinii, pierdem tocmai esenţa libertăţii pe care Constituţia o garantează, subliniază aceasta.

„România are nevoie de instituţii ferme, dar şi de discernământ - nu de reacţii comandate şi reflexe politice ale unor instituţii care nu au voie să facă politică. Gestul CSM reprezintă un precedent periculos, iar ministrul Justiţiei, membru al CSM, este dator să clarifice cum a fost posibil ca acest organism să intimideze prin plângeri penale un membru al Guvernului României”, a mai afirmat Turcan.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze „organele abilitate” pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, în legătură cu declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraţilor.

CSM a transmis un comunicat de presă în care susţine că, prin declaraţiile sale, Oana Gheorghiu a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist”.

