Raluca Turcan, prim-vicepreşedintele PNL a declarat, marţi, la Jurnalul de Seară de la Digi24 că declanşarea alegerilor anticipate rămâne încă o variantă de lucru, chiar şi în condiţiile în care Guvernul Orban ca reuşi să obţină votul de învestitură în Parlament. Într-un dialog cu jurnalistul Sebastian Zachmann, Raluca Turcan argumentează că dacă PNL ar fi vrut să câştige politic, ar fi putut să „improvizeze” căderea moţiunii de cenzură dar şi că Ludovic Orban este „un om de stat”.

Sebastian Zachmann: O să vă explic de ce nu se va ajunge la anticipate şi o să vă rog să mă contraziceţi dacă aveţi argumente împotriva mea. Ludovic Orban este principalul politician care s-a bătut pentru trecerea moţiunii de cenzură. Deci este absolut normal ca el să îşi dorească să fie premier. Odată instalat premier, sigur ca încerca să demonstreze că poate să îşi ducă mandatul până la final, adică până în decembrie 2020, că poate performa ca premier. Peste o lună când se va încheia şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, este foarte probabil ca preşedintele Klaus Iohannis să câştige alegerile, deci iată că o guvernare PNL, instalată după îndelungi negocieri purtate de Ludovic Orban va fi validată şi de alegerile prezidenţiale. După alegerile prezidenţiale urmează o lege foarte importantă, legea bugetului de stat, pe care dacă domnul Orban va reuşi să o treacă prin Parlament, deci va reuşi să strângă pentru a treia oară o majoritate parlamentară, va primi şi mai mult suport politic. Aşadar, nu va avea niciun argument pentru care să demisioneze în luna ianuarie după ce a trecut toate aceste teste politice şi să declanşeze alegeri anticipate care vor fi organizate în lunile mai-iunie şi se vor suprapune cu alegerile locale. E corect ce zic?

Raluca Turcan: Sunt lucruri corecte pe care dumneavoastră le spuneţi, însă pleacă de la premisa că Ludovic Orban este un om politic care se cramponează de interesul lui politic şi de o funcţie. Permiteţi-mi să vă spun că dacă Ludovic Orban s-ar fi concentrat pe interesul şi profitul lui electoral, cel mai probabil, am fi târâit-o cu moţiunea de cenzură, am fi improvizat puţin şi am fi constat că n-am putut să demitem guvernul Dăncilă pentru că, profitabil politic pentru cei cinici era să o păstrăm pe doamna Dăncilă că se face singură de râs şi PSD-ul se duce în cap. Ludovic Orban şi noi cei din PNL am spus: Interesul politic nu mai poate fi pus înainte, evident că te interesează şi să obţii un scor bun electoral pentru că interesele României sunt afectate cu fiecare zi de menţinere a Guvernului Dăncilă la putere. Şi lucrul acesta îl spunem inclusiv acum, în această etapă a învestirii guvernului. Pentru că dacă o mai târâim o zi, două, o săptămână, două săptămâni, unii îşi fac calcule, stai să treacă turul I, stai să treacă turul II, pe fond, Viorica Dăncilă rămâne la putere, inclusiv există teoria boicotului. Unii spun să le demonstrăm că nu au o majoritate foarte confortabilă, să nu ne prezentăm, să le demonstrăm că nu le iese votul. Fiecare joc din acesta politic şi care chiar este un joc politic afectează interesele României şi o ţine pe Viorica Dăncilă în funcţie. Ca atare, Ludovic Orban a demonstrat că este capabil, ceea ce e mare lucru pentru un om politic, să lase interesul politic, electoral, deoparte şi să urmărească un interes naţional. Iar eu cred că sunt şi oameni politici care sunt, pe fond, în spate, oameni de stat, în momente dificile sunt oameni de stat. Cred că după alegerile prezidenţiale, Ludovic Orban este un partener cu care cei care doresc alegeri anticipate pot să stea la masă la modul real şi nedisimulat.