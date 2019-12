Raluca Turcan: PSD a practicat tehnica terenului pârjolit. În fiecare minister erau găuri de miliarde de lei

Vicepremierul Raluca Turcan spune că toate ministerele au fost lăsate de PSD cu datorii de miliarde de lei și că Fondul de rezervă a fost lăsat gol.

„Economia românească era zdruncinată rău din toate rădăcinile. În fiecare minister erau găuri financiare cu obligații de plată de ordinul miliardelor de lei. De exemplu PNDL, la Ministerul Dezvoltării, cinci miliarde de lei plus întârzieri la rambursările de TVA. Fondul unic de sănătate, trei miliarde de lei. Bugetul asigurărilor sociale, două miliarde de lei, în condițiile în care bugetul tot pe 2019 pentru asigurărilor de pensii era prevăzut cu o creștere de 2,9 miliarde de lei. Înseamnă o gaură economică de 4,9 miliarde de lei. Astea sunt doar câteva exemple”, a spus Turcan, la emisiunea În fața ta de la Digi24.

„PSD a practicat tehnică terenului pârjolit. Nu am găsit aproape nimic la Guvern. În Fondul de rezervă al Guvernului am găsit 0 lei, iar la ministere, unde teoretic ai putea găsi și lucruri bune și lucruri rele, nu pot spune că am găsit vreun minister unde să nu fie probleme grave, cronice. Ei, mințind mult la alegerile din 2016 au creat niște așteptări pe care au încercat să le cârpească, să le acopere prin majorările de salarii și de pensii pe care le-au făcut, fără să aibă vreo susținere economică. În paralel cu creșterile de salarii și de pensii, din cauza politicii economice defectuoase au scăzut puterea de cumpărare prin creșterea inflației și defavorizarea leului”, a adăugat Turcan.

„A fost o luna plină, aproape oră de oră, 24 din 24 de ore, în care a trebuit cu tot efortul să stingem niște incendii pentru a putea apoi să reconstruim”, a mai spus ea.