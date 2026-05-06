Raluca Turcan: Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier după ce a dărâmat Guvernul Bolojan

Deputata PNL Raluca Turcan consideră că președintele PSD Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de premier, în contextul căderii Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Tot miercuri, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au spus că social-democrații nu fug de guvernare, iar propunerea pentru funcția de prim-ministru este una clară și anume Sorin Grindeanu.

„Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială”, a scris Raluca Turcan, miercuri pe Facebook.

Ea a susținut că adoptarea unei moțiuni de cenzură implică și asumarea guvernării.

„În mod democratic, adoptarea unei moțiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală. De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem!”, a adăugat fosta ministră a Muncii.

Raluca Turcan a făcut referire și la precedentul politic din 2019, când Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Când am înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură, în 2019, președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de premier. Aceasta este conduita corectă”, a scris Turcan și a adăugat că „nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii”.

În același mesaj, deputata PNL a făcut referire și la situația economică actuală.

„Euro a trecut de 5,2 lei. Inflația mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu așteaptă, chiria nu așteaptă, rata la bancă nu așteaptă”, a mai scris ea.

„Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate și guverna”, a mai spus Raluca Turcan.

În final, aceasta a precizat că PNL va rămâne în opoziție, dar cu o atitudine constructivă.

„PNL va face o opoziție responsabilă: vom susține proiectele esențiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD și menținerea echilibrelor bugetare”, a conchis Turcan.

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a anunțat că PSD nu se dă în lături să preia guvernarea și funcția de premier, iar „poziția noastră pentru prim-ministru e foarte clară - Sorin Grindeanu”. Ea a adăugat că social-democrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare, după căderea guvernului Bolojan și a subliniat că primarii PNL nu vor accepta să intre în Opoziție.

