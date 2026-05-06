Live TV

Raluca Turcan: Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier după ce a dărâmat Guvernul Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Deputata PNL Raluca Turcan consideră că președintele PSD Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de premier, în contextul căderii Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Tot miercuri, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au spus că social-democrații nu fug de guvernare, iar propunerea pentru funcția de prim-ministru este una clară și anume Sorin Grindeanu.

„Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială”, a scris Raluca Turcan, miercuri pe Facebook.

Ea a susținut că adoptarea unei moțiuni de cenzură implică și asumarea guvernării.

„În mod democratic, adoptarea unei moțiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală. De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem!”, a adăugat fosta ministră a Muncii.

Citește și: Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de stat, PSD s-a comportat cu responsabilitate”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Raluca Turcan a făcut referire și la precedentul politic din 2019, când Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Când am înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură, în 2019, președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de premier. Aceasta este conduita corectă”, a scris Turcan și a adăugat că „nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii”.

În același mesaj, deputata PNL a făcut referire și la situația economică actuală.

„Euro a trecut de 5,2 lei. Inflația mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu așteaptă, chiria nu așteaptă, rata la bancă nu așteaptă”, a mai scris ea.

„Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate și guverna”, a mai spus Raluca Turcan.

Citește și: Simonis: Problema României e că totul stă într-un singur om, care nu cedează. PSD vrea un premier, eventual liberal, până la rocadă

În final, aceasta a precizat că PNL va rămâne în opoziție, dar cu o atitudine constructivă.

„PNL va face o opoziție responsabilă: vom susține proiectele esențiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD și menținerea echilibrelor bugetare”, a conchis Turcan.

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a anunțat că PSD nu se dă în lături să preia guvernarea și funcția de premier, iar „poziția noastră pentru prim-ministru e foarte clară - Sorin Grindeanu”. Ea a adăugat că social-democrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare, după căderea guvernului Bolojan și a subliniat că primarii PNL nu vor accepta să intre în Opoziție.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
camioane autostrada
2
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
3
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Vicepreședinte PE: Suntem ca Ungaria acum o lună. Odată venită extrema dreaptă la putere, greu se mai lasă dusă
grindeanu simion
Colaborarea PSD-ului cu extrema dreaptă din România ar avea „repercusiuni uriaşe” pentru Europa, avertizează un expert (FT)
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Emil Boc: E sănătos să se separe apele între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună
dan dungaciu 2
Dungaciu îl contrazice pe Simion privind varianta Călin Georgescu premier: „În timpul crizei actuale, nu s-a rostit niciun nume”
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi privind trecerea în opoziție: „Nu există niciun fel de perspectivă de a întoarce votul”
Recomandările redacţiei
Foto guvern
Cât mai rămâne Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu: „PSD nu intră într-un guvern minoritar”. Ce a spus...
george simion nicusor dan
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția: „Se...
Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Euro a atins un nou maxim istoric. Profesorul Cristian Păun...
Ultimele știri
Romgaz, tot mai aproape de preluarea Azomureș. Ilie Bolojan: „Salvăm industria națională de îngrășăminte chimice”
Coreea de Nord elimină din Constituție obiectivul reunificării cu Coreea de Sud
Iranul face un anunț privind Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA au suspendat „Proiectul Libertate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Reacție dură a lui Florin Talpan după victoria anunțată de Gigi Becali în procesul cu CSA Steaua. „Asta îi...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ester Exposito, iubita lui Kylian Mbappe, nu a mai suportat și a luat măsuri: liniște!
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...