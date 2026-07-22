Raport al Președinției privind populismul: „A-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul UE sunt obiective care se pot întări reciproc”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea Grupului de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE), desfăşurată la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia s-a prezentat Raportul „Identitate naţională, identitate europeană şi provocarea populismului”. Raportul subliniază şi faptul că patriotismul şi apartenenţa la Uniunea Europeană sunt compatibile şi „a-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc”.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea Grupului de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE), desfăşurată la Palatul Cotroceni, transmite News.ro.

„În cadrul reuniunii a fost prezentat raportul «Identitate naţională, identitate europeană şi provocarea populismului», care analizează relaţia dintre identitatea românească şi apartenenţa la Uniunea Europeană. Raportul transmite un mesaj clar: identitatea naţională şi identitatea europeană nu se exclud. România îşi păstrează valorile, tradiţiile şi cultura, fiind în acelaşi timp un stat implicat şi respectat în Uniunea Europeană”, arată, într-un comunicat, Administraţia Prezidenţială.

Documentul arată că Uniunea Europeană este construită pe valori comune precum democraţia, libertatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului. În acelaşi timp, apartenenţa la UE aduce beneficii concrete pentru cetăţeni, de la libera circulaţie şi oportunităţi de studiu şi muncă până la cooperare economică şi dezvoltare.

„Raportul subliniază şi faptul că patriotismul şi apartenenţa la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc. Totodată, documentul evidenţiază importanţa consolidării democraţiei prin reducerea inegalităţilor, dezvoltarea educaţiei civice şi istorice, combaterea dezinformării şi promovarea unui patriotism democratic”, subliniază sursa citată.

Grupul de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE) reuneşte experţi independenţi care analizează evoluţiile din Uniunea Europeană şi propun soluţii pentru ca România să îşi consolideze poziţia şi să valorifice cât mai bine oportunităţile oferite de apartenenţa la UE.

RUE a fost constituit la nivelul Administraţiei Prezidenţiale şi este coordonat de consilierul prezidenţial Valentin Naumescu, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Editor : A.C.