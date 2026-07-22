Live TV

Raport al Președinției privind populismul: „A-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul UE sunt obiective care se pot întări reciproc”

Data actualizării: Data publicării:
original_grupul_de_reflectie_strategica_rue_22_iulie_2026-3
Foto: Administrația Prezidențială
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea Grupului de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE), desfăşurată la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia s-a prezentat Raportul „Identitate naţională, identitate europeană şi provocarea populismului”. Raportul subliniază şi faptul că patriotismul şi apartenenţa la Uniunea Europeană sunt compatibile şi „a-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc”.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea Grupului de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE), desfăşurată la Palatul Cotroceni, transmite News.ro.

„În cadrul reuniunii a fost prezentat raportul «Identitate naţională, identitate europeană şi provocarea populismului», care analizează relaţia dintre identitatea românească şi apartenenţa la Uniunea Europeană. Raportul transmite un mesaj clar: identitatea naţională şi identitatea europeană nu se exclud. România îşi păstrează valorile, tradiţiile şi cultura, fiind în acelaşi timp un stat implicat şi respectat în Uniunea Europeană”, arată, într-un comunicat, Administraţia Prezidenţială.

Documentul arată că Uniunea Europeană este construită pe valori comune precum democraţia, libertatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului. În acelaşi timp, apartenenţa la UE aduce beneficii concrete pentru cetăţeni, de la libera circulaţie şi oportunităţi de studiu şi muncă până la cooperare economică şi dezvoltare. 

„Raportul subliniază şi faptul că patriotismul şi apartenenţa la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ţi iubi ţara şi a susţine proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc. Totodată, documentul evidenţiază importanţa consolidării democraţiei prin reducerea inegalităţilor, dezvoltarea educaţiei civice şi istorice, combaterea dezinformării şi promovarea unui patriotism democratic”, subliniază sursa citată.

Grupul de Reflecţie Strategică „România în UE” (RUE) reuneşte experţi independenţi care analizează evoluţiile din Uniunea Europeană şi propun soluţii pentru ca România să îşi consolideze poziţia şi să valorifice cât mai bine oportunităţile oferite de apartenenţa la UE.

RUE a fost constituit la nivelul Administraţiei Prezidenţiale şi este coordonat de consilierul prezidenţial Valentin Naumescu, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
rus mort
2
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
3
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
EU Summit
4
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Zohran Mamdani
5
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Digi Sport
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu vrea desecretizarea discuțiilor de la Cotroceni: Ar fi bine ca românii să vadă ce îşi asumă liderii politici
patriarhul daniel
Mesajul lui Nicuşor Dan de ziua Patriarhului Daniel: Credincioşii vor avea mereu în Biserică exemple luminoase de dăruire şi încredere
nicusor dan
Președinta Indiei vine în România. Nicușor Dan o primește la Cotroceni în prima vizită de stat după mai bine de 30 de ani
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării bate pasul pe loc: unde s-au blocat discuțiile purtate de reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR la Cotroceni (surse)
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan îl felicită pe noul premier britanic, Andy Burnham: „Regatul Unit va continua să contribuie la consolidarea păcii”
Recomandările redacţiei
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie...
Președintele Donald Trump.
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe...
ID213854-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directorul general al TAROM a fost revocat din funcție. Acuzațiile...
Donald Trump.
„O situație imposibilă politic”: Un nou sondaj arată că alegătorii...
Ultimele știri
Noul director al Mossadului s-a întâlnit cu șeful CIA pentru discuții despre Iran, înainte ca tensiunile să se reaprindă
Caniculă extremă în Europa: Franța a înregistrat 5.764 de decese suplimentare în timpul valului de căldură
Administrația Trump ia în calcul o acțiune militară în Mali: „Francezii au încercat asta timp de 10 ani. Rușii încearcă de cinci ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
După Luca Stancu, FCSB a mai rezolvat un transfer! Anunțul lui Mihai Stoica: „Pe listă pentru meciul cu Auda”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea...
Adevărul
Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...