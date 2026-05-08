Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților

Trei instituții ale statului raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici, arată un raport publicat de Guvern. Documentul indică și o altă anomalie: în evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, inclusiv cazuri în care aceeași persoană figurează cu două contracte full-time la stat.

Guvernul a publicat vineri o radiografie a administrației publice și care analizează numărul angajaților din instituții, precum și cheltuielile salariale suportate de la bugetul de stat.

Concluzia - statul nu are o evidență unitară a angajaților din sectorul public. Pentru a centraliza datele, Executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, prin Inspecția Muncii, și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Fiecare dintre cele trei instituții a oferit, însă, date diferite. Același raport mai semnalează și faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time.

1. Varianta transmisă de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor susține că numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025, este următorul:

Posturi aprobate - 1.511.900

Posturi ocupate - 1.287.381

Posturi vacante - 224.519

Nr. posturi remunerate - 1.255.381

Nr. posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie - 14.522

Raportul Guvenului susține că diferențele dintre posturile ocupate și cele remunerate pot fi explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații reglementate de Codul Muncii.

2. Varianta transmisă de ITM

Guvernul a solicitat date și de la Inspecția Muncii, care ține evidența tuturor salariaților cu contract individual de muncă prin REVISAL.

Mai multe contracte de muncă decât salariați

ITM susține că în instituții se regăsesc - 1.182.670 de contracte individuale de muncă. În ciuda numărului contractelor, aceeași instituție arată că figurează doar 948.848 de salariați.

„Diferența mare dintre numărul contractelor de muncă și numărul salariaților cu contract individual de muncă a ridicat semne de întrebare asupra numărului de salariați cu mai multe contracte de muncă, astfel s-a solicitat clarificarea în acest sens. Din clarificări a reieșit că un număr de 199.125 persoane care lucrează în instituții și companii de stat au 2 sau mai multe contracte individuale de muncă”, arată raportul.

Dintre persoanele cu mai multe contracte de muncă, 104.171 salariați au ambele / toate contractele de muncă în cadrul unor instituții sau companii de stat.

3. Varianta transmisă de Agenția Funcționarilor Publici

Baza de date a Agenției Funcționarilor publici (ANFP) arată alte cifre, potrivit datelor transmise până la finalul lunii aprilie:

Posturi ocupate: 130.455;

Posturi temporar ocupate: 4.535;

Posturi vacante: 34.502;

Posturi temporar vacante: 7.591.

Datele se referă doar la funcționarii publici, iar raportul menționează că aceștia reprezintă aproximativ 11% din numărul mediu al posturilor remunerate din instituțiile publice.

Guvernul recunoaște: cifrele nu reflectă realitatea

Același raport trage și o concluzie:

„Neavând o evidență clară a tipurilor de norme / post și o corelare a posturilor cu numărul de persoane, aceste cifre reprezintă indicatori de referință, însă nu reflectă exact realitatea, lăsând loc pentru diverse tipuri de variații”.

Executivul susține că problema constă în faptul că instituțiile nu se raportează la aceeași bază de date:

Datele privind funcționarii publici reflectă doar o parte din personalul bugetar;

Datele din REVISAL surprind doar angajații cu CIM – fără a include funcționarii publici, sectorul special, demnitarii sau persoanele cu contracte de mandat;

Numărul de persoane asigurate este teoretic cel mai complet, incluzând toate formele contractuale, însă neavând o situație nominală se pot suprapune anumite date;

Numărul de posturi remunerate se bazează pe plăți efective, dar nu reflectă posturile ocupate în mod real sau numărul salariaților unici.

„Nu există, în prezent, o sursă unică, clară și integrată care să ofere o imagine completă asupra numărului real de persoane angajate în instituțiile publice. Această lipsă de coerență afectează capacitatea de analiză și luare a deciziilor privind dimensionarea aparatului administrativ”, mai reiese din raport.