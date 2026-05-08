Live TV

Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților

Andreea Ghiorghe Data publicării:
ghiseu liber functionar public
Foto care are un caracter ilustrativ. Inquam Photos / Diana Oros
Din articol
1. Varianta transmisă de Ministerul Finanțelor 2. Varianta transmisă de ITM Mai multe contracte de muncă decât salariați 3. Varianta transmisă de Agenția Funcționarilor Publici Guvernul recunoaște: cifrele nu reflectă realitatea

Trei instituții ale statului raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici, arată un raport publicat de Guvern. Documentul indică și o altă anomalie: în evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, inclusiv cazuri în care aceeași persoană figurează cu două contracte full-time la stat.

Guvernul a publicat vineri o radiografie a administrației publice și care analizează numărul angajaților din instituții, precum și cheltuielile salariale suportate de la bugetul de stat (raportul poate fi consultat AICI).

Concluzia - statul nu are o evidență unitară a angajaților din sectorul public. Pentru a centraliza datele, Executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, prin Inspecția Muncii, și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Fiecare dintre cele trei instituții a oferit, însă, date diferite. Același raport mai semnalează și faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time.

1. Varianta transmisă de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor susține că numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025, este următorul:

  • Posturi aprobate - 1.511.900
  • Posturi ocupate - 1.287.381
  • Posturi vacante - 224.519
  • Nr. posturi remunerate - 1.255.381
  • Nr. posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie - 14.522

Raportul Guvenului susține că diferențele dintre posturile ocupate și cele remunerate pot fi explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații reglementate de Codul Muncii.

2. Varianta transmisă de ITM

Guvernul a solicitat date și de la Inspecția Muncii, care ține evidența tuturor salariaților cu contract individual de muncă prin REVISAL.

Mai multe contracte de muncă decât salariați

ITM susține că în instituții se regăsesc - 1.182.670 de contracte individuale de muncă. În ciuda numărului contractelor, aceeași instituție arată că figurează doar 948.848 de salariați.

„Diferența mare dintre numărul contractelor de muncă și numărul salariaților cu contract individual de muncă a ridicat semne de întrebare asupra numărului de salariați cu mai multe contracte de muncă, astfel s-a solicitat clarificarea în acest sens.

Din clarificări a reieșit că un număr de 199.125 persoane care lucrează în instituții și companii de stat au 2 sau mai multe contracte individuale de muncă”, arată raportul.

Dintre persoanele cu mai multe contracte de muncă, 104.171 salariați au ambele / toate contractele de muncă în cadrul unor instituții sau companii de stat.

3. Varianta transmisă de Agenția Funcționarilor Publici

Baza de date a Agenției Funcționarilor publici (ANFP) arată alte cifre, potrivit datelor transmise până la finalul lunii aprilie:

  •  Posturi ocupate: 130.455;
  •  Posturi temporar ocupate: 4.535;
  • Posturi vacante: 34.502;
  • Posturi temporar vacante: 7.591.

Datele se referă doar la funcționarii publici, iar raportul menționează că aceștia reprezintă aproximativ 11% din numărul mediu al posturilor remunerate din instituțiile publice.

Guvernul recunoaște: cifrele nu reflectă realitatea

Același raport trage și o concluzie:

„Neavând o evidență clară a tipurilor de norme / post și o corelare a posturilor cu numărul de persoane, aceste cifre reprezintă indicatori de referință, însă nu reflectă exact realitatea, lăsând loc pentru diverse tipuri de variații”.

Executivul susține că problema constă în faptul că instituțiile nu se raportează la aceeași bază de date:

Datele privind funcționarii publici reflectă doar o parte din personalul bugetar;

  • Datele din REVISAL surprind doar angajații cu CIM – fără a include funcționarii publici, sectorul special, demnitarii sau persoanele cu contracte de mandat;
  • Numărul de persoane asigurate este teoretic cel mai complet, incluzând toate formele contractuale, însă neavând o situație nominală se pot suprapune anumite date;
  • Numărul de posturi remunerate se bazează pe plăți efective, dar nu reflectă posturile ocupate în mod real sau numărul salariaților unici.

„Nu există, în prezent, o sursă unică, clară și integrată care să ofere o imagine completă asupra numărului real de persoane angajate în instituțiile publice. Această lipsă de coerență afectează capacitatea de analiză și luare a deciziilor privind dimensionarea aparatului administrativ”, mai reiese din raport.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
titluri fidelis
A început o nouă ediție FIDELIS. Ce dobânzi primesc românii pentru titlurile de stat
Dominic Fritz.
Fritz: PNL și USR vor acționa coordonat în Parlament. „Nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc la Cotroceni”
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit de Nicușor Dan
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ce înseamnă „termen rezonabil" pentru formarea unui nou Guvern?
Recomandările redacţiei
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile...
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui...
plaja
Ministerul Mediului a publicat primul ghid de utilizare a plajelor de...
Ultimele știri
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Control judiciar pentru 20 de șoferi STB acuzați că au furat o tonă de motorină dintr-o autobază
Acționarii Hidroelectrica vor suspendarea contractului preşedintelui Consiliului de supraveghere. Silviu Avram e inculpat pentru mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
North West a apărut cu sprâncene decolorate, dinți negri și păr albastru. Fiica lui Kanye West, transformare...
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Fostul soț al Eugeniei Șerban și patima care l-a costat milioane de dolari: "Nu s-a lăsat niciodată de asta"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Hugh Jackman, decizie neașteptată înainte de apariția la Met Gala. Ce a făcut pentru a rupe definitiv...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă