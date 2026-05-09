Primăriile fără bani nu-și recuperează nici datoriile. Cazul comunelor mici care colectează sub 20% din taxe

Un raport recent al Guvernului arată că, deși nu au bani la buget, majoritatea comunelor și orașelor mici nu excelează la colectarea taxelor. Numeroase primării nu au reușit să aducă la bugetul de stat nici 20% din impozitul pe proprietate datorat.

Guvernul a publicat, vineri, o analiză care arată eficiența administrației publice. Raportul cuprinde mai multe date referitoare la administrațiile locale, inclusiv gradul de colectare a taxelor (analiza completă poate fi consultată AICI).

Regiunile Moldova, Dobrogea, sudul Munteniei și Olteniei sunt codașe atunci când vine vorba de impozitele pe proprietate (pe clădiri, terenuri, mijloace de transport), mai exact au un grad de colectare de sub 40%.

Sunt însă comune și orașe cu un grad chiar mai scăzut:

Turnu Măgurele (TR) – 17%;

Pardina (TL) – 10%;

Homocea (VN) – 10%;

Poșta Câlnău (BZ) – 8%;

Slobozia Bradului (VN) – 4%;

Grajduri (IS) – 2%;

Executivul susține că această situație poate fi legată de probleme precum „lipsa personalului calificat sau baze de date incomplete”.

„Acest fapt este corelat cu lipsa zonelor urbane funcționale, gradul de sărăcie și veniturile populației”, mai arată raportul guvernamental.

În contrast, în Transilvania, Banat, zona metropolitană București-Ilfov, județele Constanța și Brăila, primăriile depășesc rate de colectare de peste 65%.

Primăriile dependente de bani de la Guvern

Raportul arată că regiunile Moldova, Oltenia și Muntenia, aproape aceleași unde se înregistrează un grad scăzut de colectare a taxelor, nici nu produc suficienți bani pentru a se întreține, ci depind de subvenții de la bugetul de stat.

„În numeroase comune și orașe mici aflate în exteriorul arcului carpatic - zona Moldovei, Olteniei și Munteniei, sub 20% din bugetul pentru funcționare este generat local, restul fiind acoperit prin sume defalcate din TVA și subvenții. Aceasta reflectă dependența structurală a multor UAT-uri mici de bugetul de stat, ceea ce le limitează spațiul de decizie și flexibilitatea bugetară.

În unele cazuri, această dependență ridicată nu este cauzată doar de lipsa bazei economice, ci și de subutilizarea bazei de impozitare locale prin: cote scăzute ale impozitelor pe proprietate, scutiri excesive, capacitate administrativă redusă în colectare”, arată același raport.

