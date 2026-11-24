George Simion, șeful AUR, a prezentat marți în Parlament un așa-zis raport care ar fi trebuit să facă lumină în cazul alegerilor prezidențiale din 2024. Simion și Gherasim nu au atras prea mult atenția presei din România, dar s-au bucurat de titluri triumfaliste în presa controlată direct de către regimul lui Putin. Digi24.ro a analizat principalele publicații din țara acuzată că s-a aflat în spatele manipulării electorale din 2024 pentru a vedea ce au scris propagandiștii despre evenimentul AUR.

Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost un eveniment cu rezonanță la nivel internațional. Dezbaterea despre cum s-a întâmplat acel lucru este vie și astăzi și domină agenda publică de fiecare dată când apare un nou document sau raport despre asta.

Evenimentul organizat de AUR în care s-au prezentat peste 400 de foi cu un așa numit raport în care au tras concluzii, fără a explica exact care este logica din spatele lor, a avut reverberații mai ales în lumea susținătorilor fostului candidat la prezidențiale.

Pe lângă aceștia, probabil doar presa rusă a mai fost la fel de încântată de conferința AUR. Principalele publicații de la Moscova, dar și unele de nișă în care se analizează evenimentele din țările care s-au aflat sub ocupație sovietică, au alocat spațiu generos pentru a relata despre așa-numitul raport al suveraniștilor români.

Din analiza digi24.ro reiese că subiectulului i s-a dedicat spațiu generos de către așa-numiții jurnaliști ruși.

Rușii citează direct comunicatul AUR

Spre exemplu, oficiosul Kremlinului, principalul organ de propagandă oficială a inserat citate generoase în text, chiar dacă erau calchiate:

„Ceea ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor, <...> se numește, în dreptul public, uzurpare a puterii”, a declarat Gerasim, potrivit unui comunicat de presă al alianței. „Alegerile au fost anulate, în ciuda faptului că Constituția României și legile electorale nu permit acest lucru”.

„Nu a existat nicio intervenție rusă”, a spus ea, <...>, „ci doar o intervenție a instituțiilor statului român, care, profitând de teama cetățenilor provocată de războiul de la graniță, au prezentat informații cu această narațiune despre intervenția rusă, realizând un colaj de evenimente care, în realitate, nu dovedește nimic”, se poate observa în citatele alese de către așa-zișii jurnaliști ruși.

Textul continuă: „Simion a subliniat că raportul este parlamentar, nu aparține alianței, iar responsabilitatea pentru acesta a fost asumată de <...> Laura Gherasim”. El a afirmat că în Parlament va fi supus la vot un proiect privind continuarea anchetei și a îndemnat toți românii să depună plângeri penale la Parchetul General, pentru ca toți cei vinovați de anularea alegerilor să răspundă pentru faptele lor”.

Poziția AUR este similară cu cea a ambasadorului rus la București

Propagandiștii Kremlinului continuă textul și fac referile la ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, făcând și un portret al lui Călin Georgescu. Aceștia nu omit să amintească și poziția trimisului lui Putin la București.

„În 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale din România a fost câștigat de candidatul naționalist Călin Georgescu. Ulterior, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral sub pretextul finanțării ilegale a campaniei, al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii digitale utilizate în procesul electoral, precum și al unei intervenții rusești nedovedite. Alegerile repetate, care au avut loc în mai 2025, au fost câștigate de candidatul pro-european Nicușor Dan. Acesta a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele anulării alegerilor din 2024, cu dovezi ale încălcărilor financiare comise de Georgescu și ale intervenției ruse, însă, până în prezent, nu a făcut acest lucru.

Pe 5 februarie, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a declarat într-un interviu acordat agenției TASS că autoritățile române repetă „basme” despre amestecul Rusiei în alegerile din România „cu o perseverență care ar merita o altă utilizare”, se mai arată în textul publicat.

O altă publicație prestigioasă, Moscovkii Komsomoleț (n.red. comsomolistul moscovit) scrie lucruri într-o linie similară cu cea a agenției oficiale, cu un titlu la fel de triumfalist: „S-a dezvăluit, s-a implicat Rusia în alegerile din România?

„S-a dezvăluit, s-a implicat Rusia în alegerile din România? . Sursa foto: Captura foto/MK

„În România nu s-au găsit dovezi ale amestecului Rusiei în alegerile din 2024”

Într-un alt ziar, de această dată dedicat vieții parlamentare, se titrează categoric: „În România nu s-au găsit dovezi ale amestecului Rusiei în alegerile din 2024”.

Publicația reia ideile găsite în bună parte dintre publicațiile Moscovei, având obligatoriu citatul deputatei Gherasim: „Rusia nu s-a implicat”.

„În România nu s-au găsit dovezi ale amestecului Rusiei în alegerile din 2024”, titrează pnp.ru. Sursa foto: Captura foto/pnp.ru

Propagandiștii specializați în viața parlamentară amintesc și de poziția unui așa numit expert din Rusia care vorbea în termeni pieorativ despre democrația din România:

„După cum a scris „Ziarul Parlamentar”, vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, a declarat anterior că alegerile din România ar trebui consemnate cu litere mari în istoria ipocriziei și a teatrului european”, se arată în paragraful de încheiere.

Amintim, Administrația Prezidențială a transmis, marți, că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost justificată de trei nereguli majore: promovarea netransparentă a unui candidat pe rețelele sociale, publicitatea electorală nemarcată și încălcarea regulilor de finanțare a campaniei.

Instituția afirmă că raportul AUR nu aduce argumente noi, însă deputata Laura Gherasim a respins explicațiile Cotroceniului și a susținut că CCR a anulat scrutinul fără să aibă probe suficiente: „Votul a peste nouă milioane de cetățeni a fost anulat înainte de finalizarea verificărilor”. Președintele Nicușor Dan a declarat că decizia de anulare a primului tur a fost corectă.