Raportul MCV. Călin Popescu Tăriceanu: „Abordări politice” nejustificate

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, vorbește despre „abordări politice” nejustificate în ceea ce privește raportul MCV prezentat azi de Comisia Europeană și o rezoluție în privința României adoptată de Parlamentul European, ambele foarte critice în ceea ce privește modificările aduse legilor justiției.

„Comisia intră într-o zonă politică care nu este justificată pentru că raportul este un instrument cu precădere tehnic și am văzut în ultima perioadă abordări politice care cred că pun sub semnul întrebării modul în care Comisia lucrează cu statele membre. Nu cred că pot pune sub semnul întrebării opțiunile statelor membre pe anumite domenii”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Șeful Senatului a vorbit și despre rezoluția din Parlamentul European, la fel de critică la adresa României.

„Analizează dintr-o prismă eminamente politică o serie de evenimente, fără să existe o singură mențiune la poziția oficială a autorităților române, iar acest lucru este cu totul și cu totul nefiresc. Este un document pe care am avut posibilitatea să îl analizez și pot să spun că este total dezechilibrat, este subiectiv și pe mine mă dezamăgește profund”, a mai spus Tăriceanu.

El s-a declarat supărat că unii dintre membrii ALDE din Parlamentul European au votat în favoarea rezoluției.

Un alt motiv de supărare este cel al protocoalelor.

„La punctul 4 era o referire expresă - ridică problema legitimităţii protocoalelor semnate între serviciile de informaţii şi unele instituţii din justiţie. Această formulare care era marcată cu litere bolduite în proiect a dispărut. (...) Stimabilul Parlament European se face că închide ochii şi trece mai departe”, a spus Tăriceanu.

Comisia Europeană a prezentat astăzi raportul MCV în care spune că România a făcut pași înapoi și că nu se mai pune problema ridicării mecanismului anul viitor.

„În ce priveşte România, deşi s-au făcut unii paşi în implementarea recomandărilor finale din ianuarie 2017, evoluţiile din ultimele luni pun în discuţie şi chiar au însemnat un regres pentru progresele făcute în ultimii 10 ani. După cum ştiţi, în raportul pe care l-am publicat anterior, am aruncat o privire pe ultimii 10 ani şi pe progresele remarcabile care au fost îndeplinite, iar acum să vedem paşi făcuţi înapoi este foarte trist. Este cazul specific al reformelor Legilor Justiţiei, al presiunii pe sistemul judiciar în general şi al presiunilor asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în particular. De aceea facem opt recomandări adiţionale care trebuie urmate imediat. Acele măsuri sunt esenţiale pentru a pune pe drumul cel bun reformele din Justiţie şi pentru a duce la ridicarea MCV. Să vă dau câteva exemple. Cerem României să suspende imediat implementarea Legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă în cauză”, a spus Frans Timmermans.

De asemenea, în rezoluția adoptată astăzi, Parlamentul European îndeamnă Parlamentul şi Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO şi ale Comisiei de la Veneţia şi să se abţină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independenţa sistemului judiciar.

Etichete: