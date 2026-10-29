Rareș Bogdan anunță cine din aripa conservatoare a PNL ar putea candida împotriva „platformei progresiste Bolojan-Motreanu”

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, reprezentant al aripii anti-Bolojan a partidului, spune că nu este interesat să candideze la șefia PNL, pentru că scopul său este să devină multimilionar. Pe de altă parte, a spus el, sunt 5-6 nume din Platforma Liberal-Conservatoare care ar putea viza această funcție. El i-a enumerat, la Digi24, pe toți liderii locali din această platformă, alături de fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu, și spune că oricare dintre aceștia ar putea fi un bun președinte al PNL.

„Sunt 5-6 nume din cadrul platformei noastre care vor concura într-un mod cât se poate de corect și deschis la un viitor congres al partidului, care la termen ar avea loc undeva la sfârșit de iunie, început de iulie, în cazul în care îl facem mai repede, va fi probabil în martie-aprilie”, a spus el.

Întrebat cine ar putea fi aceste nume din cadrul „puciștilor” din tabăra anti-Bolojan, Bogdan a spus: „Eu nu prea înțeleg de ce suntem numiți puciști, pentru că noi am încercat să punem un prim-ministru liberal, pe domnul Veștea (Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan fără ca șeful PNL să fie consultat, n.r.), înainte am încercat să impunem un prim-ministru de dreapta pe domnul Tomac, cu șapte miniștri liberali. În cele din urmă, drag partidul meu din care fac parte și pe care îl iubesc, drag partidul meu din care fac parte și pe care-l iubesc a reușit performanța să voteze un prim-ministru care nu e liberal, dar măcar e un fost jurnalist excepțional și un om de cultură și un om educat, cu 12, miniștri PSD fără niciun liberal”.

Întrebat dacă pe lista de nume a lui Bogdan se găsește Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, europarlamentarul a răspuns: „Cu siguranță președinții de consilii județene, cei șase președinți de consilii județene care sunt în platforma conservatoare, sunt extrem de valoroși și oricând, cel puțin 2-3 dintre ei ar putea oricând să fie candidat, dacă platforma conservatoare decide asta.”

„Vă dau un exemplu pentru a vedea de ce nu putem fi ignorați. Începând din nordul țării, începând din nordul țării, de la președintele Consiliului Județean Botoșani, continuând la primarul Chirica de la Iași, coborând spre președintele Consiliului Județean Constanța, mergând apoi la președintele Consiliului Județean Giurgiu, domnul Petcu, apoi mergând la președintele Consiliului Județean din Ilfov, domnul Hubert Thuma, mergând apoi în Ardeal, unde e Lucian Bode, este Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, ales cu nu mai puțin de 120.000 de voturi, de patru ori în mod direct, domnul Adrian Veștea, de 6 ori vot direct ales de către brașoveni, de 3 ori președintele Consiliului Județean, de 3 ori primar. De asemenea, Nicoleta Pauliuc, Rareș Bogdan, Mircea Hava, Cătălin Predoiu, unul dintre cei mai valoroși oameni politici din România, omul care a contribuit decisiv la intrarea României în Schengen”, a continuat el.

„E o părere personală. N-am avut încă o discuție cu colegii mei din Platforma Liberal-Conservatoare, urmează, dar eu cred că în orice moment putem miza ca unul dintre cei pe care eu îi număr să ridice steagul și să fie candidatul Platformei Liberal-Conservatoare împotriva platformei progresiste a domnului Bolojan-Motreanu. Respectiv, poate fi oricând domnul Alin Tișe, poate fi domnul Veștea, poate fi domnul Cătălin Predoiu, poate fi Crin Antonescu, de ce nu? Oricare dintre aceștia ar putea să reprezinte cu cinste, cred eu, și cu foarte mare seriozitate partidul”, a spus Rareș Bogdan.

Editor : M.B.