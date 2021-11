Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, l-a atacat dur pe Marcel Ciolacu, după discursul critic pe care liderul PSD l-a avut la adresa liberalilor chiar în momentul în care noul guvern a primit votul de învestitură în Parlament. Bogdan este de părere că Ciolacu „a încurcat discursurile” și îi roagă pe colegii săi de partid ca pe viitor „să reacționeze” la astfel de replici acide. „Aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție”, a continuat europarlamentarul, care a anunțat în premieră că în mai 2023, când va avea loc rotația guvernamentală, va renunța la funcția actuală pentru a deveni ministru.

„Le spun colegilor mei care se uită și se tem. În primul rând îi dojenesc, le spun că astăzi ar fi trebuit să reacționeze. A fost prima dată când mi-a părut rău că nu am fost membru al Parlamentului României. Suntem nevoiți să colaborăm cu PSD, nu că ne iubim sau că îmi este simpatic domnul Ciolacu. Nu îmi este deloc simpatic, dar sunt suficient de matur cât să mergem mai departe.

Eu cred că domnul Ciolacu a greșit discursul, era scris pentru căderea Guvernului Cîțu. Îi rog pe colegii mei data viitoare când se întâmplă acest lucru să reacționeze. Domnul Ciolacu a încurcat discursurile de bucurie că are România un Guvern.

Suntem PNL, nu putem fi umiliți de nimeni. Nu vom tolera ca PNL să fie pus la colț, nu vom tolera ca PNL să nu fie respectat. Partidul are premierul, are un premier bun și am încrede în el”, a declarat Rareș Bogdan, la Digi24, după discursul critic pe care Ciolacu l-a avut la adresa PNL, joi, la votul de învestitură a noului guvern.

Rareș Bogdan: În 2023 voi veni ministru, să mă asigur că Ciolacu face ce promite

Rareș Bogdan a anunțat că va renunța la mandatul de europarlamentar și va intra în Guvernul României. Acest lucru se va întâmpla în a doua rotație, când premier va fi președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu, voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL, pe un post pe care nu îl pot dezvălui încă”, a anunțat Rareș Bogdan.

„Voi veni în Guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganţele nu au ce să caute, pentru că de-a lungul timpului am văzut mulţi lideri social-democraţi, poate la rândul lor de bună credinţă, dar care au eşuat în aroganţe. Eu cred că nu are ce să caute orgoliul şi aroganţa într-o coaliţie. Noi nu vrem să umilim pe nimeni”, a continuat Bogdan.

El a explicat că peste un an şi jumătate îşi va întrerupe mandatul de europarlamentar pentru a veni în Guvernul României „să mă asigur că domnul Ciolacu va face ceea ce a promis şi va respecta programul de guvernare al României”.

PSD și PNL au stabilit că vor roti premierul în cei 3 ani care au mai rămas până la alegerile generale. Potrivit înțelegerii, până la 1 iunie 2023 Nicolae Ciucă (PNL) ar trebui să demisioneze pentru a se instala Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD).

