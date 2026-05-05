Rareş Bogdan: Cea mai facilă decizie este intrarea în opoziţie. Întrebarea este, totuşi, cine va guverna România?

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a spus marți, în urma demiterii Guvernului prin moţiune de cenzură, că cea mai facilă decizie este intrarea partidului în opoziţie. Totuși, a adăugat el, se pune întrebarea cine va guverna România în aceste condiții.

„Trebuie să ne uităm la lucrurile care au funcţionat, la lucrurile care nu au funcţionat şi trebuie să ne gândim la o responsabilitate pentru România, nu doar pentru Partidul Naţional Liberal. Cea mai facilă decizie este intrarea în opoziţie şi întrebarea este, totuşi, cine va guverna România? Vom merge spre alegeri anticipate? Ce se întâmplă în alegeri anticipate?”, a spus el.

„Eu nu cred că este opţiune pentru România PSD-AUR. Eu nu cred că asta e opţiunea potrivită”, a adăugat europarlamentarul.

Bogsan nu crede nici în varianta unui premier tehnocrat.

„Am avut unul care s-a făcut de râs, Dacian Cioloş, extrem de slab”, a spus Bogdan.

Întrebat ce coaliție ar trebui să fie formată după căderea guvernului, oficialul a spus: „Mă voi exprima după ce voi asculta părerea tuturor colegilor mei”.

PNL s-a întrunit marți într-o ședință care a început la ora 17:00, pentru a discuta strategia de urmat în urma moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan.

Potrivit surselor Digi24, prima decizie luată în ședință a fost ca PNL să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD: 34 voturi pentru și 10 abțineri. Totuși, trei din aceste patru abțineri au venit din partea a trei din cei patru prim-vicepreședinți.

Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat acum în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD. Alții vor să rămână cu Bolojan - cel puțin pentru moment - și vor mai degrabă să rămână în opoziție. Se așteaptă un semnal de la Cotroceni, după anunțul lui Nicușor Dan.

