Live TV

Rareş Bogdan: Cea mai facilă decizie este intrarea în opoziţie. Întrebarea este, totuşi, cine va guverna România?

Data publicării:
rareș bogdan
Rareș Bogdan. FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a spus marți, în urma demiterii Guvernului prin moţiune de cenzură, că cea mai facilă decizie este intrarea partidului în opoziţie. Totuși, a adăugat el, se pune întrebarea cine va guverna România în aceste condiții.

„Trebuie să ne uităm la lucrurile care au funcţionat, la lucrurile care nu au funcţionat şi trebuie să ne gândim la o responsabilitate pentru România, nu doar pentru Partidul Naţional Liberal. Cea mai facilă decizie este intrarea în opoziţie şi întrebarea este, totuşi, cine va guverna România? Vom merge spre alegeri anticipate? Ce se întâmplă în alegeri anticipate?”, a spus el.

„Eu nu cred că este opţiune pentru România PSD-AUR. Eu nu cred că asta e opţiunea potrivită”, a adăugat europarlamentarul.

Bogsan nu crede nici în varianta unui premier tehnocrat.

„Am avut unul care s-a făcut de râs, Dacian Cioloş, extrem de slab”, a spus Bogdan.

Întrebat ce coaliție ar trebui să fie formată după căderea guvernului, oficialul a spus: „Mă voi exprima după ce voi asculta părerea tuturor colegilor mei”.

PNL s-a întrunit marți într-o ședință care a început la ora 17:00, pentru a discuta strategia de urmat în urma moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan.

Potrivit surselor Digi24, prima decizie luată în ședință a fost ca PNL să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD: 34 voturi pentru și 10 abțineri. Totuși, trei din aceste patru abțineri au venit din partea a trei din cei patru prim-vicepreședinți.

Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat acum în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD. Alții vor să rămână cu Bolojan - cel puțin pentru moment - și vor mai degrabă să rămână în opoziție. Se așteaptă un semnal de la Cotroceni, după anunțul lui Nicușor Dan.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale cu partidele: „Vom avea un guvern pro-occidental”
Dominic Fritz.
Dominic Fritz: USR nu mai face majoritate cu PSD și va propune liberalilor un acord politic
bnr
„E momentul ca BNR să intervină.” Avertismentul unui economist după deprecierea istorică a leului
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
Liberalii au votat în BPN să nu mai facă alianță cu PSD după demiterea Guvernului Bolojan
dragos pislaru (1)
Ministrul Dragoș Pîslaru ia în calcul să intre oficial în PNL: „Este posibil”
Recomandările redacţiei
partidul socialistilor europeni pes
PES susține PSD după căderea Guvernului Bolojan: Apel la „o guvernare...
nicusor-1
Nicușor Dan a câștigat procesul cu AEP privind banii din campania...
ciucu bolojan
Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, după căderea guvernului: Reacţiile pieţelor sunt...
Ultimele știri
Rheinmetall şi MSC sunt interesate de Şantierul Naval Mangalia. Vor să dezvolte în România un „hub major pentru construcţii navale”
Biserica Rusă cere populației să se gândească la nemurirea sufletului în timpul întreruperilor de internet
Zelenski propune Bahrainului un acord privind dronele, invocând amenințările comune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Da, e adevărat": Daniel Pancu, de la CFR Cluj la Rapid! Salariul și durata contractului
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...