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Rareș Bogdan, critici la adresa lui Bolojan: „A dat-o de gard total”. Ce soluție propune pentru reducerea deficitului

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rares bogdan sustine un discurs
Rareș Bogdan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Investitorii din Golf, interesați de regiune Critici privind evoluția investițiilor în mandatul lui Bolojan Aderarea la OCDE, văzută drept o garanție pentru investitori

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan pentru modul în care a gestionat reducerea deficitului bugetar și susține că România trebuie să mizeze pe investiții străine pentru a-și relansa economia. Liberalul a afirmat că i-a cerut în repetate rânduri fostului premier să stimuleze creșterea economică prin investiții, în loc să transfere povara ajustărilor bugetare asupra pensionarilor, antreprenorilor și companiilor românești.

Eurodeputatul PNL consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie realizată prin creșterea produsului intern brut (PIB), susținută de investiții, și nu exclusiv prin măsuri de austeritate.

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investițiile”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

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Acesta susține că i-a transmis în repetate rânduri lui Ilie Bolojan, atât în perioada în care era președinte interimar, cât și după preluarea funcției de premier, că România trebuie să atragă capital pentru a-și dezvolta economia.

„I-am spus și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții!”, a afirmat europarlamentarul.

Rareș Bogdan îl acuză pe fostul premier că a încercat să reducă deficitul pe seama unor categorii vulnerabile și a mediului privat autohton.

„Să nu mai încerce să «salveze» economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească”, a transmis acesta.

Investitorii din Golf, interesați de regiune

În postarea sa, Rareș Bogdan susține că România are avantaje economice importante și ar putea atrage capital din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, India și statele din Golf.

Europarlamentarul face referire la investiții de ordinul miliardelor de euro anunțate în ultimii ani în mai multe țări din regiune, menționând Ungaria, Serbia, Cehia și Grecia.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, investițiile invocate se ridică la 7,5 miliarde de euro în Ungaria, 6 miliarde plus alte 3 miliarde în Serbia, 5,5 miliarde în Cehia și 15 miliarde de euro anunțate pentru Grecia.

În ceea ce privește România, Rareș Bogdan afirmă că, în urmă cu aproximativ trei ani, au fost alocate circa patru miliarde de euro, însă mai puțin de 500 de milioane ar fi ajuns să fie efectiv investite, restul banilor fiind returnați după ce proiectele nu au fost deblocate.

Acesta consideră că țara noastră ar trebui să profite de interesul investitorilor pentru domenii precum energia, agricultura, hidrocarburile și metalele neferoase.

De asemenea, europarlamentarul indică producția de oțel drept un posibil avantaj în perspectiva reconstrucției Ucrainei.

Critici privind evoluția investițiilor în mandatul lui Bolojan

Rareș Bogdan susține că investițiile ar fi scăzut semnificativ în perioada mandatului lui Ilie Bolojan, de la 3,4 miliarde de euro anual la 700 de milioane de euro.

„Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României [...], noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României”, a scris europarlamentarul.

Cifrele invocate de Rareș Bogdan nu sunt însoțite în postare de o serie statistică detaliată care să permită identificarea exactă a perioadei de referință și a indicatorului folosit. Comparația trebuie raportată la datele oficiale privind investițiile străine directe pentru a putea fi evaluată.

Aderarea la OCDE, văzută drept o garanție pentru investitori

Europarlamentarul mizează și pe aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), proces pe care îl asociază cu îmbunătățirea climatului investițional.

În opinia sa, apartenența la organizație ar putea contribui la consolidarea transparenței în cheltuirea banilor publici, la predictibilitatea legislativă și la creșterea încrederii investitorilor.

Rareș Bogdan a mai spus că speră ca Luca Niculescu să înțeleagă importanța investițiilor străine pentru stabilizarea și dezvoltarea economiei românești.

În finalul mesajului, europarlamentarul spune că și-ar fi dorit ca aceste obiective să fie realizate de o componentă liberală a guvernării, dar susține că dezvoltarea țării trebuie să primeze în fața intereselor de partid.

„Mi-ar fi plăcut ca toate acestea să le realizeze o componentă liberală a guvernării. Dar până la urmă mă interesează ca țara noastră să prospere și românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări și lumea cea nouă”, a transmis Rareș Bogdan.

Acesta și-a încheiat postarea cu un mesaj despre necesitatea adaptării clasei politice la schimbările economice: „România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun.”

Editor : Ana Petrescu

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