Rareș Bogdan e sigur că oricine va candida împotriva lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale va pierde

Prim-vicepreşedintele liberal Rareş Bogdan a anunţat că în următoarele două săptămâni, PNL va decide asupra candidatului la preşedinţiale, iar acesta va fi liderul partidului Nicolae Ciucă. Potrivit acestuia, Ciucă va câștiga alegerile, indiferent care vor fi contracandidații săi. „Inclusiv la Bucureşti s-a văzut că lumea doreşte dreapta”, spune Bogdan.

"Partidul Naţional Liberal se întâlneşte mâine la Poiana Braşov, la ora 11,00 cu toţi preşedinţii de organizaţii pentru a face o analiză asupra alegerilor, pentru a vedea exact ce s-a întâmplat, pentru că am pierdut câteva preşedinţii de Consilii Judeţene, cum e Suceava, Maramureş, Timiş sau Prahova sau Caraş Severin, în schimb am luat primari foarte mulţi, adică la Suceava am luat 50 de primari, la Prahova - 55 de primari, la Maramureş - 44 de primari, la Timiş - 58 de primari. Deci, practic nu poţi să vorbeşti de pierderea judeţelor în integralitate, pentru că avem foarte multe primării câştigate", a afirmat joi Rareş Bogdan, la sediul PNL, întrebat cum va reacţiona Partidul Naţional Liberal dacă PSD se va înţelege cu Mircea Geoană pentru alegerile prezidenţiale.

El a adăugat că decizia în privinţa preşedinţiei României se va lua în următoarele două săptămâni.

"În cazul preşedinţiei României vom hotărî în următoarele două săptămâni. Pe calendarul firesc, săptămâna viitoare - Birou Permanent Naţional, apoi, la sfârşitul săptămânii sau în 10 zile vom avea Consiliul Naţional şi apoi Congres până pe data de 10 iulie pentru desemnarea candidatului. Candidatul este Nicolae Ciucă. Partidul Naţional Liberal este obligat, şi acest lucru ne-a arătat foarte clar inclusiv votul de acum, este obligat să aibă candidat la preşedinţia României", a adăugat Rareş Bogdan, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă PSD îl va susţine pe Nicolae Ciucă la prezidenţiale, Rareş Bogdan a spus: "Vom sta de vorbă cu delicateţe, onoare şi respect cu colegii noştri de guvernare".

"Le vom transmite încă o dată că PNL nu părăseşte guvernarea şi continuăm actul de guvernare în beneficiul românilor, pentru atragerea de bani europeni, investiţii şi pentru creşterea economică serioasă şi nu se pune problema, în niciun caz, ca PNL să părăsească guvernarea, dar PNL va avea candidat propriu. Sigur, că am fi foarte încântaţi ca PSD să-l susţină pe domnul general Nicolae Ciucă pentru preşedinţia României. Ar fi o chestiune firească, dar nici nu putem să le impunem social democraţilor să nu aibă candidat, dacă domniile lor doresc acest lucru", a adăugat Bogdan.

Legat de posibilitatea ca Mircea Geoană, susţinut de PSD, să-l învingă pe Nicolae Ciucă în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Rareş Bogdan a explicat că "PSD, atunci când îşi prezintă o candidatură şi ajunge într-o bătălie cu un reprezentant al dreptei, pierde alegerile".

"Inclusiv la Bucureşti s-a văzut că lumea doreşte dreapta. 60% din votanţii români sunt votanţi de dreapta. Se dovedeşte extrem de clar acest lucru. Deci, dacă domnul Geoană sau domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, domnul Tudose sau altcineva candidează la preşedinţia României, în turul doi oricare dintre aceştia pierde alegerea în faţa reprezentantului dreptei, respectiv domnului Nicolae Ciucă. Noi cu 28% şi 30 şi ceva la primari aleşi - 38% dintre primari sunt liberali, e clar că avem prima şansă să ne ducem candidatul în turul 2, şi odată ce ajungem în turul 2, alegerile sunt câştigate de reprezentantul PNL", a mai susţinut Rareş Bogdan.

