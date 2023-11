Rareș Bogdan: Între pătrunjel, ceapă și ceasuri am făcut declarații și despre România. PSD nu poate lua decizii peste PNL

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că PNL nu se opune creșterii pensiilor, dar trebuie văzut care e sursa de finanțare. "Pe taxe și impozite nu acceptăm", a spus el. Rareș Bogdan a susținut că pensionarii nu pot fi considerați "masă de manevră" și a subliniat că "PSD nu poate lua decizii peste PNL".

"Discuțiile din Coaliție pe majorarea pensiilor au fost pe 13,8% obligatoriu din cauza inflației din 2022, după care am văzut declarații cu 40%.

Nu ne opunem creșterii pensiilor, știm că pensionarii au nevoie de bani și acest lucru e important, dar suntem echilibrați, lucizi și cât se poate de responsabili.

Propunerea e să vedem de unde luăm banii. Dacă reușim să aducem la TVA 30 de miliarde n-avem nicio problemă să facem asta.

În ședința Coaliției de la ora 14.00, cei de la Ministerul de Finanțe vor prezenta de unde aduc acești bani, dacă e posibil de a aduce bani doar pe combaterea evaziunii. Pe taxe și impozite nu acceptăm. Nu acceptăm nicio prosteală cu creșteri de taxe și impozite, venim cu ce e necesar ca să nu mărim impozite și taxe în 2024. Ciolacu știe foarte bine că fără bani din PNRR și fonduri structurale, România intră în faliment.

Ați văzut declarațiile mele și ale președintelui partidului de la Baia Mare și de la Zalău, între pătrunjel, ceapă, usturoi și ceasuri am reușit să facem declarații despre România. Nu poți să subapreciezi pensionarii, să îi consideri masă de manevră, oamenii îș fac proiecții după care ce să le spunem? Că nu sunt bani? Întâi te uiți dacă ai bani, apoi anunți măriri de pensii și salarii. Patru luni ni s-a spus să fim responsabili și să strângem cureaua. Nu am văzut măsuri de restrângere a cheltuielilor, am văzut cele care afectează mediul privat. Azi, aceste măsuri par uitate și România ar avea bani oricât ca să anunțe măsuri. Repet, nu poți împovăra mediul privat.

PSD nu poate lua decizii peste PNL", a declarat Rareș Bogdan.

Editor : G.M.