Rareș Bogdan: „Nicolae Ciucă va fi președintele României. Până și PSD l-ar accepta”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni, la Antena 3, că Nicolae Ciucă va ajunge președintele României, adăugând că „va conveni tuturor, inclusiv PSD-ului”.

„Nicolae Ciucă va fi președintele României. Îl aleg 100%. Vă fac o dezvăluire. Vă rog să păstrați această înregistrare: Nicolae Ciucă va fi președintele României. Va conveni tuturor, inclusiv PSD-ului. Țineți minte asta! Spun acest lucru bazându-mă pe profilul său internațional, pe bunul său simț, pe echilibru. Până și PSD l-ar accepta”, a explicat Rareș Bogdan.

Vineri, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus că nu poţi să ceri unui partid să vină să câştige alegerile şi preşedintele partidului să se dea la o parte la alegerile prezidențiale, potrivit News.ro.

„Când va veni vremea, vom vorbi despre toate. PNL are cea mai valoroasă resursă umană, are capacitatea, are potenţialul, are fapte şi obiective, poate să îşi asume abordarea şi câştigarea alegerilor în anul 2024, pornind inclusiv de la premisa rezultatelor din ciclul electoral trecut. Ca atare, nu poţi să ceri unui partid să vină să câştige alegerile şi preşedintele partidului să se dea la o parte”, a spus Ciucă după întâlnirea regională a Ligii Aleşilor Locali a Partidului Naţional Liberal din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Ciucă a mai spus că nu s-a luat încă o decizie în partid.

„În acest moment nu s-a stabilit nimic, pentru că o astfel de decizie se ia în forurile partidului, există o decizie la nivel de partid şi atunci o vom anunţa, dar, cu certitudine, nu ne dăm înapoi de la nicio responsabilitate”, a mai spus Ciucă.

