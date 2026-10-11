Rareș Bogdan: Noi suntem 25 de liberali gata să votăm Guvernul Luca Niculescu și e posibil să ajungem la 27-28

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, duminică, despre aripa din PNL care va vota Guvernul, că sunt 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit şi e posibil să ajungă la 27-28. Rareş Bogdan a precizat că e dispus să intre într-un Cabinet Luca Niculescu și că speră ca PNL-ul să fie parte a acestui viitor guvern.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. (…) E posibil să ajungem la 27-28”, a spus europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, la Antena3 CNN, despre aripa din PNL care ar vota guvernul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

Europarlamentarul şi-a exprimat convingerea că vor vota toţi cei din PNL acest guvern.

„Eu cred că vor vota toţi cei din PNL. Eu sper că toţi cei de acolo să înţeleagă că România are nevoie de PNL. (..) Eu sper ca PNL-ul să fie parte a acestui viitor guvern. Dacă are responsabilitate şi se gândeşte la cetăţeanul român şi la companiile româneşti”, a menţionat Rareş Bogdan.

El a mai afirmat că „în momentele cruciale ale istoriei României, PNL-ul a făcut ceea ce trebuie”.

„Dacă PNL-ului îi pasă de România şi dacă PNL-ul înţelege momentul extrem de bun pe care îl are România din punct de vedere geostrategic, geopolitic în această parte a lumii, PNL-ul va fi parte a guvernării, într-un fel sau altul”, a menţionat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan: România trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta autentică

Rareş Bogdan spune că e dispus să intre într-un Cabinet Luca Niculescu și că România trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta autentică, pe valori conservatoare, dar în acelaşi timp care să înţeleagă rolul business-ului, a creşterii PIB-ului, scăderea deficitului.

„Sunt unul dintre cei care aş putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur şi simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România. Sunt unul dintre cei care văd oportunităţi uriaşe pentru România şi văd blocaje la tot pasul, blocaje absurde puse de clasa politică. (..) Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”, a declarat Rareş Bogdan.

Întrebat dacă ar fi dispus să plece din Parlamentul European ca să intre într-un astfel de cabinet, într-o situaţie atât de dificilă cum este România, Rareş Bogdan a spus: „Nu m-aş gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu ţara. Am văzut feţele oamenilor la Iaşi, am văzut feţele oamenilor în avionul de la Strasburg, de la Stuttgart, doar în ultima săptămână, la piaţă. Am văzut în Cluj, am văzut-o în Maramureş sau în Sibiu sau în Bacău. Oamenii sunt disperaţi şi să ştiţi că în momentul ăsta nu mai fac diferenţa între partide. Nu se mai uită la calculurile meschine pe care le fac unii colegi de-ai mei, cine câştigă din ceva, nu. Spun: Doamne, guvernaţi odată, pentru că nu mai putem. Oamenii de afaceri nu mai pot, întreprinzătorii nu mai pot, pensionarii sunt disperaţi, iar cei care se gândesc la viitorul copiilor lor se gândesc că preţurile au explodat”, a arătat el.

El a menţionat că România trebuie să fie guvernată şi trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta, dreapta autentică, pe valori conservatoare.

„În acelaşi timp, trebuie să înţeleagă rolul business-ului, a creşterii PIB-ului, în ceea ce înseamnă scăderea deficitului”, a explicat europarlamentarul PNL.

Editor : A.P.