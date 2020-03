Rareș Bogdan, supărat după retragerea lui Cîțu: Este inadmisibil! Nu vreau să cred că au existat astfel de jocuri!

Imediat după ce a venit vestea că Florin Cîțu își depune mandatul de prim-ministru desemnat, europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a avut o reacție neașteptat de virulentă, la DigiFM. Iritat, politicianul a spus că este „inadmisibil” ceea ce se întâmplă și că se dovedește „lipsă totală de înțelegere a fenomenului politic și de patriotism”.

„În momentul ăsta, mă deplasez spre Guvernul României, spre Ludovic Orban. Este inadmisibil! Dacă ei vor să-și bată joc de cariera lor, să-și bată joc de ei, dar nu de o țară, și nu de un partid! Partidul Național Liberal nu merită să i se întâmple așa ceva. Ce face Florin Cîțu în momentul ăsta este o bătaie de joc la adresa PNL! Noi am hotărât să încercăm să ne învestim guvernul, România se află într-o situație cum n-a mai trăit în ultimii 30 de ani, n-am mai avut o astfel de situație din 1989 încoace și trebuie să ne dovedim responsabili! Ce face Florin în momentul ăsta este iresponsabilitate în fața românilor”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul s-a declarat surpris de decizia luată de premierul desemnat, cu atât mai mult cu cât susține că a vorbit cu el recent și nu i-a împărtășit nimic despre aceste planuri. „Nu-l înțeleg pe Florin, aseară m-am despărțit de el, astăzi am vorbit de două ori cu el la telefon”, a mărturist Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan consideră absurdă o eventuală înțelegere între Ludovic Orban și Florin Cîțu, deși recunoaște că a auzit astfel de scenarii.

„Ludovic Orban este președintele partidului, nimeni nu-l contestă pe Ludovic Orban, are statura necesară pentru a conduce PNL și este un lider de necontestat în PNL. Nu vreau să cred că au existat astfel de jocuri! Exclud această posibilitate. Am auzit-o, dar nu cred în ea. Nu te joci cu o țară, când la granița ta se află sute de mii de români care vor să se repatrieze. Nu te joci cu o țară care are nevoie de un guvern stabil. Nu te joci cu o țară decât dacă ești inconștient și nu înțelegi istoria acestei țări și nu-ți pasă deloc de România și nu-ți pasă deloc de români, pur și simplu îți bați joc și faci ceva pe destinul unor oameni!” - a comentat supărat Rareș Bogdan. „N-a căzut în Parlament, este o rușine absolută, iar istoria ne va judeca și cetățenii României ne vor taxa”, a adăugat Rareș Bogdan.

El s-a declarat absolut convins că președintele nu a știut nimic despre asta.

Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu, a explicat pe Facebook, într-un „mesaj important pentru români”, că a luat decizia de a renunța la funcția de prim-ministru chiar înaintea plenului de învestire, pentru că Ludovic Orban trebuie să fie șeful Guvernului în România, nu el.

