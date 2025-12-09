Live TV

Exclusiv Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2: Este cazul ca doamna ministru Buzoianu să plece. Trebuie să existe o răspundere politică

Data actualizării: Data publicării:
rares hopinca in studioul digi24
Rareș Hopincă. Foto: Captură video Digi24
Din articol
„Răspunderea politică este a ministrului Mediului care trebuie să plece. Cea tehnică, la Apele Române și ESZ” „Extrem de important pentru noi este să fim tratați ca un partener egal și să fim respectați la guvernare”

Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan cu privire la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Social-democratul a spus că după tot ce s-a întâmplat cu criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, trebuie să existe o răspundere politică. „Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a spus Hopincă, chiar dacă Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece.

Marți, în conferința de presă de la Paris, Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece, răspunzând la o întrebare cu privire la cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan de a o demite pe Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Referitor la acest subiect, Rareș Hopincă a afirmat că „dacă la Ministerul Mediului, un șir nedorit de evenimente a dus la lipsirea de apă potabilă pentru peste 120.000 de oameni, cinci spitale, o centrală electrică, este un fapt de o gravitate extrem de ridicată și trebuie să existe răspundere politică. Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”.

„În orice activitate, și publică și privată, trebuie să existe răspundere. Dacă într-o societate comercială se întâmplă un eveniment regretabil, nu neapărat din vina administratorului, răspunderea juridică, de această dată, indiferent de cine este responsabil, este a administratorului. În politică funcționăm cu alte principii, și funcționăm cu responsabilitatea politică. Dacă la Ministerul Mediului, un șir nedorit de evenimente a dus la lipsirea de apă potabilă pentru peste 120.000 de oameni, cinci spitale, o centrală electrică, este un fapt de o gravitate extrem de ridicată și trebuie să existe răspundere politică. Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a declarat Rareș Hopincă la Digi24.

„Răspunderea politică este a ministrului Mediului care trebuie să plece. Cea tehnică, la Apele Române și ESZ”

„Colegii mei au venit cu o propunere concretă, care mi se pare că are foarte mult sens. Răspunderea politică este a ministrului Mediului care trebuie să plece. Răspunderea tehnică este la Apele Române și la această societate de exploatare zonală (ESZ Prahova – n.red.) pentru care am solicitat desființarea și integrarea în compania de apă a județului Prahova. Ar fi și o eficiență a activității și o eficientizare a cheltuielilor și, sperăm noi, la evitarea unor probleme tehnice pe viitor”, a adăugat acesta.

Nici primarul Câmpinei, nici președintele Consiliului Județean nu au gestionat lucrările din acele baraje, nu au controlat fluxul comunicațional pentru acele lucrări, pentru că trebuie să fim corecți, dacă răspunderea politică era la un ales local PSD, dânsul trebuia să ia măsurile ce se impun după astfel de, știu eu, după un astfel de eveniment, dar de această dată răspunderea politică este la Ministerul Mediului și nu putem să fugim de această răspundere politică conjunctural, după cine ocupă un scaun. Vă reamintesc că în urmă cu 6 ani, dacă nu mă înșel, un fost ministru de interne PSD și-a dat demisia după 6 zile de mandat, pentru că în mandatul lui a apărut cu adevărat acea tragedie de la Caracal, iar Poliția Română nu a funcționat cum trebuia să funcționeze. Asta este răspundere politică. Repet, după 6 zile de mandat, lucrurile trebuie tratate cu aceeași măsură”, a punctat primarul Sectorului 2.

„Președintele Sorin Grindeanu a avut o întâlnire cu domnul Bolojan și va comunica mai multe pe această temă în zilele următoare. Dar cred că se impune o răspundere politică în această speță” a subliniat Hopincă.

„Extrem de important pentru noi este să fim tratați ca un partener egal și să fim respectați la guvernare”

Primarul PSD al Sectorului 2 a abordat și tema USR. Acesta a spus că cei de la Uniunea Salvați România „nu sunt inamicul de serviciu”, dare „este nevoie de unele clarificări în interiorul coaliției”.

„Ce este într-adevăr extrem de important pentru noi este să fim tratați ca un partener egal și să fim respectați la guvernare, ceea ce, din păcate, până acum nu s-a întâmplat într-o sumedenie de cazuri. Cu alte cuvinte, nu poți să ceri PSD să fie responsabil, și să iei decizii neinformând PSD. Este profund incorect. Și atunci, cerem să se respecte în primul rând acordul coaliției. Acordul coaliției presupune că măsurile pe care le luăm trebuie să le luăm în consens, ceea ce până acum nu s-a întâmplat, iar pe noi ne-a pus într-o situație electorală extrem de complicată”, a mai spus social-democratul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Royal Navy track Russian submarine
2
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
3
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
4
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ”
grindeanu bolojan
Întâlnire Grindeanu-Bolojan. PSD i-a cerut demiterea Dianei Buzoianu și desființarea ESZ Prahova. Reacția ministrei Mediului
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: „Măsurile erau la nivelul Apele Române”
Recomandările redacţiei
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele...
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană...
fabrica
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România...
Ultimele știri
Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie
Scandal din cauza rochiilor lui Amy Winehouse: tatăl artistei le acuză pe prietenele cântăreței ca i-au vândut fără drept bunurile
Lupte grele în zona Zaporojie. Forțele ruse încearcă să încercuiască Huliaipole
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Primăria și Poliția din Iași vor să demoleze vila clanului Corduneanu, ridicată fără autorizație. Motivul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...