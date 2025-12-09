Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan cu privire la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Social-democratul a spus că după tot ce s-a întâmplat cu criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, trebuie să existe o răspundere politică. „Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a spus Hopincă, chiar dacă Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece.

Marți, în conferința de presă de la Paris, Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece, răspunzând la o întrebare cu privire la cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan de a o demite pe Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Referitor la acest subiect, Rareș Hopincă a afirmat că „dacă la Ministerul Mediului, un șir nedorit de evenimente a dus la lipsirea de apă potabilă pentru peste 120.000 de oameni, cinci spitale, o centrală electrică, este un fapt de o gravitate extrem de ridicată și trebuie să existe răspundere politică. Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”.

„În orice activitate, și publică și privată, trebuie să existe răspundere. Dacă într-o societate comercială se întâmplă un eveniment regretabil, nu neapărat din vina administratorului, răspunderea juridică, de această dată, indiferent de cine este responsabil, este a administratorului. În politică funcționăm cu alte principii, și funcționăm cu responsabilitatea politică. Dacă la Ministerul Mediului, un șir nedorit de evenimente a dus la lipsirea de apă potabilă pentru peste 120.000 de oameni, cinci spitale, o centrală electrică, este un fapt de o gravitate extrem de ridicată și trebuie să existe răspundere politică. Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a declarat Rareș Hopincă la Digi24.

„Răspunderea politică este a ministrului Mediului care trebuie să plece. Cea tehnică, la Apele Române și ESZ”

„Colegii mei au venit cu o propunere concretă, care mi se pare că are foarte mult sens. Răspunderea politică este a ministrului Mediului care trebuie să plece. Răspunderea tehnică este la Apele Române și la această societate de exploatare zonală (ESZ Prahova – n.red.) pentru care am solicitat desființarea și integrarea în compania de apă a județului Prahova. Ar fi și o eficiență a activității și o eficientizare a cheltuielilor și, sperăm noi, la evitarea unor probleme tehnice pe viitor”, a adăugat acesta.

Nici primarul Câmpinei, nici președintele Consiliului Județean nu au gestionat lucrările din acele baraje, nu au controlat fluxul comunicațional pentru acele lucrări, pentru că trebuie să fim corecți, dacă răspunderea politică era la un ales local PSD, dânsul trebuia să ia măsurile ce se impun după astfel de, știu eu, după un astfel de eveniment, dar de această dată răspunderea politică este la Ministerul Mediului și nu putem să fugim de această răspundere politică conjunctural, după cine ocupă un scaun. Vă reamintesc că în urmă cu 6 ani, dacă nu mă înșel, un fost ministru de interne PSD și-a dat demisia după 6 zile de mandat, pentru că în mandatul lui a apărut cu adevărat acea tragedie de la Caracal, iar Poliția Română nu a funcționat cum trebuia să funcționeze. Asta este răspundere politică. Repet, după 6 zile de mandat, lucrurile trebuie tratate cu aceeași măsură”, a punctat primarul Sectorului 2.

„Președintele Sorin Grindeanu a avut o întâlnire cu domnul Bolojan și va comunica mai multe pe această temă în zilele următoare. Dar cred că se impune o răspundere politică în această speță” a subliniat Hopincă.

„Extrem de important pentru noi este să fim tratați ca un partener egal și să fim respectați la guvernare”

Primarul PSD al Sectorului 2 a abordat și tema USR. Acesta a spus că cei de la Uniunea Salvați România „nu sunt inamicul de serviciu”, dare „este nevoie de unele clarificări în interiorul coaliției”.

„Ce este într-adevăr extrem de important pentru noi este să fim tratați ca un partener egal și să fim respectați la guvernare, ceea ce, din păcate, până acum nu s-a întâmplat într-o sumedenie de cazuri. Cu alte cuvinte, nu poți să ceri PSD să fie responsabil, și să iei decizii neinformând PSD. Este profund incorect. Și atunci, cerem să se respecte în primul rând acordul coaliției. Acordul coaliției presupune că măsurile pe care le luăm trebuie să le luăm în consens, ceea ce până acum nu s-a întâmplat, iar pe noi ne-a pus într-o situație electorală extrem de complicată”, a mai spus social-democratul.

