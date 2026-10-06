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Rareș Hopincă: PSD va analiza desemnarea noului premier. „Nu e vorba de nicio fragmentare în interiorul partidului”

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rares hopinca la protestele fermierilor
Rareş Hopincă. FOTO: Inquam Photos/ Cosmin Enache
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PSD se reunește astăzi pentru a analiza desemnarea făcută de președintele României pentru funcția de premier. Rareș Hopincă, liderul PSD Sector 2, spune că partidul are nevoie de clarificări înainte de a decide dacă va susține noul guvern. Social-democratul afirmă că PSD aștepta ca președintele partidului să fie desemnat premier, dar subliniază că nu există o ruptură în interiorul formațiunii.

Rareș Hopincă a vorbit despre decizia privind desemnarea premierului și despre poziția pe care PSD trebuie să o aibă în perioada următoare. Social-democratul spune că așteptarea legitimă în partid era ca președintele PSD să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.

„Așteptarea legitimă era să fie desemnat președintele Partidului Social Democrat”, a declarat Rareș Hopincă, referindu-se la discuțiile privind desemnarea premierului.

Potrivit acestuia, faptul că desemnarea nu a respectat această așteptare nu înseamnă însă că în interiorul PSD există o ruptură. „Nu există o ruptură în PSD”, a subliniat Rareș Hopincă.

Social-democratul a explicat că PSD trebuie să analizeze în continuare situația politică și să decidă dacă și în ce condiții poate susține viitorul Guvern. În același timp, PSD consideră că este necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern, în contextul politic și economic actual.

Rareș Hopincă a arătat că partidul trebuie să își stabilească poziția în urma discuțiilor și negocierilor politice și să decidă care sunt condițiile în care poate susține noul Executiv.

Social-democrații urmează să analizeze situația și să stabilească poziția partidului în raport cu premierul desemnat și cu viitoarea structură guvernamentală.

Poziția PSD va fi stabilită în urma discuțiilor din interiorul partidului și a negocierilor politice. Rareș Hopincă a subliniat că formațiunea trebuie să își apere interesele și să obțină garanții privind măsurile pe care viitorul Guvern intenționează să le adopte.

În acest context, decizia PSD privind susținerea Guvernului este una importantă pentru formarea majorității parlamentare și pentru stabilitatea politică.

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Rareș Hopincă a insistat însă asupra faptului că discuțiile interne din PSD nu trebuie interpretate ca o ruptură în partid, chiar dacă există opinii diferite cu privire la desemnarea premierului.

Social-democratul a reiterat că așteptarea legitimă a partidului era ca președintele PSD să fie desemnat premier, însă formațiunea trebuie să analizeze acum noua situație și să decidă care va fi poziția sa politică.

Editor : C.A.

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