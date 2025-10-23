Live TV

Răspuns dur al lui Bolojan la atacurile lui Grindeanu: „Să depună moțiune cu AUR, ca Guvernul să plece”

sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă. Reacția acestuia vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec pe reforma pensiilor magistraților.

„În condiţiile în care orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria, are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament în aşa fel încât, cu AUR cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a afirmat Bolojan.

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”, mai spune el.

Premierul a spus că „acest tip de declaraţii” şi „lucruri care se întâmplă în coaliţie” au efecte.

„Vă spun ce efecte au acest tip de declaraţii şi aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliţie. Vă rog să vă gândiţi că atunci când un creditor se uită la o ţară, se uită la stabilitatea guvernării, stabilitatea o percep prin declaraţiile celor care sunt în guvernare, care au funcţii importante în statul respectiv, miniştrii, ce se întâmplă, prin ce scrie media, prin contacte şi aşa mai departe. Când vezi declaraţii de o anumită factură, oamenii îşi problema: domnule, e un guvern instabil. Şi, din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acuma de patru luni de zile cu agenţiile de rating, între 30% şi 40% din punctajul pe care îl primeşte o ţară este dat de stabilitatea guvernării”, a argumentat Bolojan.

El a adăugat că „orice fel de declaraţii de genul acesta, tari sau de comportamente, într-o anumită zonă care presupune o anumită responsabilitate” reprezintă „un cost pentru ţară”.

„Nu pot să scazi dobânzile, sigur să ai guvernare stabilă, să nu risipeşti banii, să ai măsuri - ceea ce am făcut şi s-a văzut că în aceste luni de zile că am scăzut dobânzile - dar scăderea adevărată se face prin creşterea ratingului, a încrederii, doar atunci când îţi creşti ratingul, dar asta înseamnă să ai predictibilitate, oamenii se întreabă ce se va întâmplat peste un an, peste doi”, a afirmat Bolojan.

El a mai spus că o a doua problemă „la o declaraţie de genul acesta” ţine de încrederea oamenilor.

„Vă puteţi da seama că oamenii aşteaptă de la noi nişte nişte comportamente totuşi aşezate, aşteaptă că, dacă sunt nişte dispute, să ţi le rezolvi, să nu uiţi de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem acest lucru, dar nu declarativ. Şi dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteţi da seama că e greu de presupus că am putea recâştiga încrederea cetăţenilor. Şi eu sunt născut într-un sat în Ardeal. Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră şi mâine, într-o întâlnire, să vă fac praf şi pulbere şi seara din nou să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat. E o chestiune de disconfort personal. Şi eu nu voi încuraja şi niciodată, n-aţi văzut că m-am apucat să jignesc pe cineva din coaliţie, nici din opoziţie când m-au făcut praf în Parlament, pentru că eu cred că noi trebuie să ne respectăm”, a menţionat Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, „va trebui să plece acasă”.

