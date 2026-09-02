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Răspunsul AUR la prioritățile anunțate de PSD pentru România. Petrișor Peiu: „Noi propunem, mai la firul ierbii, mai concret”

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Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a prezentat marţi răspunsul AUR la cele zece priorităţi anunţate de PSD pentru România, punând în paralel măsurile celor două formaţiuni în domenii precum energia, apărarea, fiscalitatea, reforma statului, pensiile, educaţia, agricultura şi infrastructura. Petrişor Peiu susţine că în locul auditurilor, programelor, inventarelor şi mecanismelor propuse de PSD, AUR avansează măsuri concrete, de la oprirea decarbonizării şi revenirea la TVA de 19%, până la indexarea pensiilor, reducerea aparatului de stat şi finalizarea marilor proiecte de infrastructură.

„Noi ne-am propus astăzi, printre altele, să oferim şi un răspuns cerinţelor PSD privind aşa-numitele priorităţi pentru România. Aceste răspunsuri punctuale sunt următoarele. Prima prioritate citată de PSD: refacerea sistemului energetic şi valorificarea resurselor. Propunerile domniei sale sunt să facă un audit, să elaboreze un calendar, să facă un program, să facă un inventar. Noi propunem, mai la firul ierbii, mai concret: oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj – Tarniţa-Lăpuşteşti, Porţile de Fier, Bicaz – şi finalizarea inelului naţional de 400 de kilovolţi.”, a declarat Peiu, potrivit News.ro.

El a precizat că a doua prioritate anunţată de PSD: securitatea naţională, apărarea şi industria de profil.

„PSD propune un portofoliu de companii româneşti, adică tot un inventar, un program şi nişte condiţii. Noi avem propuneri mai concrete.Prima dintre ele: desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE. În al doilea rând, asigurarea a minimum 50% din ceea ce prevăd acele contracte prin componentă naţională. Şi, în al treilea rând, renegocierea contractelor acolo unde este cazul.”, a menţionat senatorul AUR.

Liderul senatorilor AUR a mai declarat, referitor la reindustrializare, că PSD propune harta capacităţilor productive, alte programe, scheme şi operaţionalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, operaţionalizare pe care România o face de cinci ani.

„Noi, iarăşi, cu propuneri de un nivel mai simplu, mai la firul ierbii: preţuri decente la energie şi ajutor de stat pentru plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.”, spune Petrişor Peiu.

„Colectare corectă, combaterea fraudei şi disciplină bugetară. PSD propune integrare, ţinte, elaborarea unor ţinte – inteligentă propunere –, control, mult control pe firme şi un inventar serios. Noi propunem iarăşi chestiuni mai simple: revenirea la TVA de 19%, cotă standard, 9% cotă redusă, impozit pe dividende de 8%, prag la microîntreprindere de 500.000 de euro şi cotă pentru întreprinderi de 1,25% din cifra de afaceri, limitarea controalelor şi taxarea inversă în cazul TVA”, a adaugat Petrişor Peiu.

În privinţa reformei statului, liderul senatorilor AUR a spus că PSD propune un audit, un portal public şi interoperabilitate, iar AUR spune, mai concret: 300 de parlamentari, guvern cu 10 ministere, maximum 50 de secretari de stat, maximum 20 de agenţii şi autorităţi, reducerea birocraţiei şi dereglementare.”

Pe tema veniturilor şi a protecţiei sociale, Petrişor Peiu a declarat că PSD propune mecanisme de corelare, extinderea negocierii colective şi cont individual de competenţe.

„Noi nu ştim cuvinte atât de frumoase şi propunem indexarea pensiilor, CASS încasat la numărul efectiv de ore lucrate, stimularea muncii, anularea CASS pentru mame, veterani şi foşti deţinuţi politici.”, a subliniat senatorul AUR.

În ceea ce priveşte educaţia, sănătatea şi cercetarea, Petrişor Peiu a continuat: „Educaţie, sănătate, competenţe şi cercetare. PSD propune un program de alfabetizare şi învăţământ dual, în condiţiile în care PSD-ul a desfiinţat şcolile profesionale şi reţeaua de prevenţie. Noi, iarăşi, mai puţin lipsiţi de imaginaţie, propunem păstrarea examenului naţional de capacitate, generalizarea mesei calde în învăţământul primar şi gimnazial, spitale, noi ambulatorii şi institute naţionale, precum şi credit fiscal pentru finanţarea cercetării româneşti.”

Referindu-se la agricultură şi dezvoltarea rurală, Petrişor Peiu a spus că PSD propune un inventar, programe şi trasabilitate, dar toate propunerile PSD sunt pentru doi ani.

„Peste doi ani să facem inventar. Noi propunem irigaţii, finanţarea centrelor de colectare, controlul epidemiilor şi ferme de reproducţie”, a adăugat Peiu.

În privinţa infrastructurii, liderul senatorilor AUR a declarat că PSD propune iarăşi audit, pregătirea planului naţional şi liste scurte.

„Noi propunem finalizarea Coridorului IV european de cale ferată, electrificarea a 1.000 de kilometri de cale ferată, dublarea liniei Constanţa–Mangalia şi a liniei Cluj-Napoca–Episcopia Bihorului, investiţia hidrotehnică Bala, pentru a avea şi centrală nucleară, precum şi finalizarea A0, centura Bucureştiului, A1, A7 şi A8.”, a menţionat el.

„România europeană şi euroatlantică. PSD ne propune harta capacităţii, alte programe, nu ştiu care, altele, scheme şi operaţionalizarea BID. Noi propunem preţuri decente la energie. Noi propunem aici renegocierea programelor care ne-au făcut atâta rău, în primul rând politica de tip Green Deal şi, în al doilea rând, renegocierea împrumuturilor cu Uniunea Europeană”, a arătat Peiu în final.

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Editor : B.E.

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