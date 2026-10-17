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Răspunsul lui Alexandru Rogobete pentru Ilie Bolojan în chestiunea subfinanțărilor din Sănătate: „Incompetență?”

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu
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Alexandru Rogobete, propus ministru al Sănătăţii în Guvernul Luca Niculescu, respinge acuzaţiile premierului demis Ilie Bolojan potrivit cărora „în mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat”, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea unităţilor de primiri urgenţe. „«Iresponsabilitate»? «Incompetenţă?», «Cu premeditare?» NU. Nici iresponsabilitate, nici incompetenţă şi, Doamne fereşte, cu premeditare. Cifrele sunt simple şi merită prezentate în context. (...) România are nevoie de echilibru, de linişte şi de o dezbatere bazată pe date complete. De mai multă responsabilitate în comunicarea publică şi de mai puţine informaţii false!”, afirmă Rogobete.

„«Iresponsabilitate»? «Incompetenţă?», «Cu premeditare?» NU. Nici iresponsabilitate, nici incompetenţă şi, Doamne fereşte, cu premeditare. Cifrele sunt simple şi merită prezentate în context: În anul 2025, bugetul sănătăţii a fost suplimentat de două ori. Astfel, UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea şi suplimentarea din luna septembrie 2025. Anul acesta, pentru componenta de urgenţă, am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei — cu 200 de milioane mai puţin decât necesarul solicitat. De ce această diferenţă? Pentru reducerea deficitului cu orice preţ? Este o posibilă explicaţie, dar, în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine”, afirmă Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii în perioada coaliţiei de guvernare şi propus din nou să ocupe funcţia în Guvernul condus de Luca Niculescu.

Potrivit lui Rogobete, cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ţinând cont de execuţia bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani. 

„Aceasta a fost baza repartizării: execuţia anterioară şi limitele bugetului aprobat. A vorbi despre incompetenţă, iresponsabilitate sau premeditare fără a prezenta acest context înseamnă a omite tocmai datele esenţiale ale discuţiei. Nu putem discuta despre finanţarea urgenţelor ignorând diferenţa dintre sumele solicitate şi cele efectiv alocate”, punctează Rogobete.

El mai spune că reducerea deficitului este un obiectiv care trebuie urmărit cu echilibru, ţinând cont şi de nevoile sistemului de sănătate.

„România are nevoie de echilibru, de linişte şi de o dezbatere bazată pe date complete. De mai multă responsabilitate în comunicarea publică şi de mai puţine informaţii false! O să fie bine!”, este mesajullui Rogobete,

Editor : Sebastian Eduard

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