Exclusiv Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni”
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a afirmat joi, 13 noiembrie, la Digi24, că Nicușor Dan a fost votat de 6 milioane de oameni și că a făcut „tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.
„Domnul Nicușor Dan este astăzi președintele României. El a fost votat de 6 milioane de oameni. Respectul pe care este normal, ca cetățean al României, să îl am pentru această instituție mă determină să vă spun că domnul primar Nicușor Dan a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”, a răspuns Daniel Băluță.