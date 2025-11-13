Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a afirmat joi, 13 noiembrie, la Digi24, că Nicușor Dan a fost votat de 6 milioane de oameni și că a făcut „tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.

„Domnul Nicușor Dan este astăzi președintele României. El a fost votat de 6 milioane de oameni. Respectul pe care este normal, ca cetățean al României, să îl am pentru această instituție mă determină să vă spun că domnul primar Nicușor Dan a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”, a răspuns Daniel Băluță.

Amintim că Daniel Băluţă a fost ales, joi, noul șef al organizației social-democraților din Bucureşti, în conferinţă extraordinară. El a fost singurul candidat la această funcţie.

„PSD București trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inima și cu rezultate”, a spus Daniel Băluță în discursul său.

Citește și:

Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru”

Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj)

Editor : A.M.G.